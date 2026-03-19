Exdirector antiterrorismo de EE. UU. revela que Trump no permitió la opinión de altos funcionarios sobre ataques en Irán

FBI inició una pesquisa contra Joe Kent por una posible filtración de información confidencial. | Composición LR

FBI inició una pesquisa contra Joe Kent por una posible filtración de información confidencial. | Composición LR

A dos días de renunciar como director de inteligencia del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent confesó que el presidente Donald Trump no dejó que él ni otros altos funcionarios de la Casa Blanca expresaran sus dudas sobre los bombardeos a Irán.

"A una parte importante de los responsables principales de la toma de decisiones no se les permitió acudir ni compartir su opinión al mandatario. No hubo un debate sólido", declaró Kent al comentarista estadounidense Tucker Carlson. Sin embargo, se negó a revelar quién les impidió acceder al jefe de Estado.

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Revela presiones de Israel a Trump

El ahora exjefe antiterrorismo aseveró que el líder republicano se basó en un pequeño círculo de asesores para tomar la decisión de ordenar ataques aéreos contra Teherán. Además, confirmó que Israel presionó a Trump para actuar contra la República Islámica, a pesar de que, según él, no había pruebas de que Irán representara una amenaza inminente para Estados Unidos.

Kent sostuvo que funcionarios israelíes y analistas de medios de comunicación estadounidenses contribuyeron a justificar que Irán representaba un peligro. Incluso, reconoció que Washington sabía que los iraníes tomarían represalias.

"Creo que está bien ofrecer apoyo a Israel. Pero cuando proporcionamos los medios para su protección, debemos dictar los términos sobre cuándo pasan a la ofensiva", puntualizó.

Investigación contra Kent

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) inició el 19 de marzo de 2026 una pesquisa contra Kent por una posible filtración de información confidencial.

Según medios estadounidenses como The New York Times y CBS, que citaron fuentes anónimas familiarizadas con la situación, la investigación ya había comenzado antes de que el exjefe antiterrorismo presentara su renuncia en una carta enviada a Trump.

En la misiva, manifestó su desacuerdo con la política de la Casa Blanca sobre el conflicto con Irán. Una fuente declaró al sitio de noticias Semafor que la indagatoria llevaba "meses".