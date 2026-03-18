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¿Quién es Luis Arroyo, el nuevo premier de Balcázar? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Balcázar admite que el Congreso "recomendó" nombrar a un nuevo premier para combatir la inseguridad ciudadana

El presidente sostuvo que la decisión de designar a un nuevo titular de la PCM respondió a la necesidad de enfrentar con mayor firmeza la crisis de inseguridad ciudadana. Además, sostuvo que mantiene autonomía frente a las sugerencias del Congreso.

Según el presidente, el cambio se debió a la urgencia de combatir la inseguridad ciudadana. Foto: composición LR
Según el presidente, el cambio se debió a la urgencia de combatir la inseguridad ciudadana. Foto: composición LR

El presidente José María Balcázar admitió que el Congreso le recomendó designar a un nuevo premier para reforzar la estrategia del Ejecutivo frente a la crisis de inseguridad ciudadana. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de dar un giro en la conducción de la PCM y transmitir a la población una señal política más contundente en materia de seguridad.

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Durante sus declaraciones a RPP, Balcázar sostuvo que el crecimiento económico no puede ser el único eje de la gestión gubernamental. “Tenemos que darle más fuerza al problema de la inseguridad ciudadana. El desarrollo económico está bien, pero hay que atacar fuertemente este fenómeno”, afirmó.

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El jefe de Estado precisó que la recomendación del Congreso fue determinante en su evaluación política. “Ese ha sido uno de los puntos que el Parlamento me recomendó para afrontarlo decididamente. Ese ha sido el único motivo para designar al nuevo Presidente del Consejo de Ministros”, declaró. En ese contexto, indicó que el objetivo es fortalecer la articulación entre el Ejecutivo y otras instituciones del Estado.

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Sin embargo, el mandatario rechazó que la decisión haya sido una imposición externa. El mandatario defendió su capacidad de actuar con independencia frente a presiones políticas. “A mí me puede recomendar 50 mil personas determinada decisión, pero yo tengo la libertad de tomar decisiones personales”, expresó al referirse al proceso de nombramiento del nuevo titular de la PCM.

En otro momento, el presidente recordó cuestionamientos que enfrentó en etapas anteriores de su trayectoria pública. Mencionó críticas surgidas durante la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y denuncias que se presentaron en su contra ante el Ministerio Público. Según afirmó, estos antecedentes explican su postura de asumir decisiones sin condicionamientos.

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