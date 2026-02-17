HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
🔴 CONGRESO CENSURA A JOSÉ JERÍ : LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 17 de febrero | LR+

Sociedad

Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

Según Senamhi, advierte que el problema no son las precipitaciones, sino la falta de trabajos de encauzamiento.


Hay 9 provincias de Puno en alerta roja. Foto: Liubomir Fernández, La República
Hay 9 provincias de Puno en alerta roja. Foto: Liubomir Fernández, La República

Las lluvias continúan causando estragos en la región Puno, al punto que varios ríos están a punto de desbordarse debido al aumento de su caudal.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Puno declaró en alerta roja a nueve provincias de Puno, donde el caudal de los afluentes se incrementó en más de 50 % debido al fuerte temporal lluvioso que azota al altiplano.

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Provincias en alerta roja

Entre las provincias en donde existe riesgo de desbordes se encuentran Carabaya, Chucuito, el Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Antonio de Putina, Sandia y San Román.

Según el Indeci, en estas localidades existe un alto riesgo de generar flujos de agua rápidos en quebradas y cauces pequeños.

Según Sixto Flores, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones serán cada vez más intensas hasta el quince de marzo. Explicó que el temporal lluvioso es normal, pero el problema es que no se realiza trabajo preventivo para evitar desbordes.

“Las lluvias son propias de esta época del año. Si no se hicieron trabajos preventivos es otro aspecto muy al margen de este periodo del año”, precisó Flores.

