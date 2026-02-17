Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias
Según Senamhi, advierte que el problema no son las precipitaciones, sino la falta de trabajos de encauzamiento.
Las lluvias continúan causando estragos en la región Puno, al punto que varios ríos están a punto de desbordarse debido al aumento de su caudal.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Puno declaró en alerta roja a nueve provincias de Puno, donde el caudal de los afluentes se incrementó en más de 50 % debido al fuerte temporal lluvioso que azota al altiplano.
Provincias en alerta roja
Entre las provincias en donde existe riesgo de desbordes se encuentran Carabaya, Chucuito, el Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Antonio de Putina, Sandia y San Román.
Según el Indeci, en estas localidades existe un alto riesgo de generar flujos de agua rápidos en quebradas y cauces pequeños.
Según Sixto Flores, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones serán cada vez más intensas hasta el quince de marzo. Explicó que el temporal lluvioso es normal, pero el problema es que no se realiza trabajo preventivo para evitar desbordes.
“Las lluvias son propias de esta época del año. Si no se hicieron trabajos preventivos es otro aspecto muy al margen de este periodo del año”, precisó Flores.