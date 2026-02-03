137 distritos de la selva peruana se encuentran en riesgo de verse afectados por huaicos | Foto: Antonio Melgarejo/La República.

Al menos 137 distritos de la selva peruana están en peligro de ser afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa debido a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad previstas entre el 3 y 4 de febrero, según el escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) del Indeci.

Durante esta etapa del verano, las alertas se activan en puntos vulnerables para reducir el impacto de las lluvias intensas. Además, otros 102 distritos de las regiones de San Martín, Ayacucho, Amazonas, Huánuco, Cajamarca, Pasco, Junín, Puno, Cusco, Loreto y Ucayaly permanecen en riesgo alto, lo que deja a miles de familias expuestas a emergencias. Frente a esta situación, la entidad exhortó a las autoridades locales y regionales a verificar rutas de evacuación, señalización y la operatividad de los servicios de respuesta.

Huaicos EN VIVO en Perú 19:29 Lluvias provocan deslizamiento en Cajamarca El Indeci reportó que, como resultado de las lluvias intensas, se produjo un deslizamiento en el sector Campamento, en el distrito de Querocoto, provincia de Chota. Este hecho ocasionó daños en la carretera. El gobierno local realizó trabajos de limpieza con apoyo de maquinaria pesada. 19:27 Lluvias afectan calles de Piura El Senamhi alertó que las localidades ubicadas en la costa interior reportaron lluvias provenientes de la sierra norte. La estación Miraflores (Castilla) registró un acumulado de 8.7 mm, principalmente durante la madrugada del 3 de febrero. 19:22 Lluvias intensas causan daños en vía departamental en Amazonas El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci reportó que lluvias intensas provocaron un derrumbe de rocas, el cual causó daños en la vía departamental AM-110, en los sectores Osmal y Tomaremos, en el distrito de San Isidro de Maino, provincia de Chachapoyas. 18:44 Senamhi registra lluvias en la selva alta, centro y sur El Senamhi informó sobre la presencia de lluvias acompañadas de descargas eléctricas en la selva alta central y sur. Las precipitaciones se presentan principalmente en la selva de Junín, Pasco, Cusco, Ucayali, Puno y Madre de Dios.

