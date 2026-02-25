Erick Noriega marcó su primer gol con Gremio frente a Atlético Mineiro: el defensor anotó un golazo de cabeza
El exAlianza Lima logró convertir su primer gol con el conjunto 'Tricolor' en la victoria frente a Atlético Mineiro por la Serie A de Brasil.
Erick Noriega sigue dando de qué hablar en Brasil, pues acaba de marcar su primer gol con Gremio de Porto Alegre en la victoria frente a Atlético Mineiro. El exAlianza Lima logró conectar un imponente cabezazo que se coló entre las piernas del portero del conjunto 'Galo'.
Cabe destacar que, en los últimos días, Noriega recibió fuertes críticas de la prensa brasileña tras el partido contra Juventude, que terminó con un empate 2-2 y se definió en una emocionante tanda de penales. Aunque el defensor se destacó con una ejecución impecable desde los doce pasos, los medios brasileños no dudaron en cuestionar su desempeño.
Erick Noriega marcó su primer gol con Gremio
Se jugaba el minuto 51 cuando, tras un tiro de esquina fallido, el defensor del conjunto 'Tricolor', Marlon, logró recuperar el balón y enviarlo hacia el punto penal. Allí, el 'Samurai' conectó un gran cabezazo para poner el 1-0.
Datos de Erick Noriega en Gremio
En lo que va de la temporada, Erick Noriega ha logrado disputar un total de 8 partidos con Gremio: dos en la Serie A y seis en el Campeonato Gaúcho.