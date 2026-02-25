Hallan con vida a empresario minero que había sido secuestrado en Cajamarca

El empresario trujillano Javier Eduardo Mercedes Chávez, que se dedica al rubro minero, fue hallado con vida por agentes de la Policía Nacional luego de que permaneciera secuestrado, desde la noche del último lunes 23 de febrero, en la provincia cajamarquina de Cajabamba.

Al empresario, conocido como ‘Muki’, lo habían interceptado al menos seis delincuentes que se encontraban vestidos como policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). En solo minutos, sus captores se lo llevaron en dos camionetas pick up y, horas después, empezaron a enviar mensajes por WhatsApp a los familiares de la víctima, exigiéndoles una fuerte suma de dinero.

TE RECOMENDAMOS HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Tras el secuestro, efectivos de la Región Policial de Cajamarca, con ayuda de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), ejecutaron operativos en diversas localidades. Las rondas campesinas y las autoridades locales también realizaron labores de búsqueda, por lo que estaban atentas ante cualquier sospecha.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Debido a esta presión, la madrugada del miércoles, los delincuentes dejaron el búnker artesanal donde tenían a Javier Mercedes, lo que fue aprovechado por él. Tras desatarse, el empresario logró salir del inmueble y, con ayuda de una pobladora del caserío de Huayllabamba, pudo llamar a sus familiares.

“La víctima fue hallada con signos de agotamiento, pero estaba consciente y físicamente estable. Inmediatamente fue puesto bajo resguardo policial”, contó una agente que participó en el operativo.

Capturan a sospechosos

Como resultado de las acciones posteriores, la PNP detuvo a los presuntos responsables del secuestro, identificados como Javier Cruz (30) y Kelver Sandoval (34), quienes integrarían la banda criminal ‘Los Norteños’. Según las investigaciones preliminares, los sujetos se habrían hecho pasar por efectivos policiales para perpetrar el rapto.

Durante el operativo, se incautó armas de fuego, municiones, celulares, prendas con parches de uso policial, pasamontañas, más de 9.000 soles en efectivo y otros objetos vinculados al hecho criminal.

Ya con sus familiares, el empresario minero agradeció a la Policía, las rondas campesinas, las organizaciones sociales y las juntas vecinales que se sumaron a las labores de búsqueda. “Gracias a Dios he regresado con mis seres queridos”, señaló.