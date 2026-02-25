HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 25 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

La Tinka sortea este 25 de febrero un pozo acumulado de más de S/6 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.

Revisa los resultados La Tinka y conoce la jugada ganadora. | Foto: Intralot
Revisa los resultados La Tinka y conoce la jugada ganadora. | Foto: Intralot

El miércoles 25 de febreroIntralot realizó el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/6 millones. Los jugadores tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofreció las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Sorteo de La Tinka HOY domingo 22 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 22 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Padre de familia cuenta cómo reaccionó al descubrir que ganó S/6.5 millones de La Tinka: "Revisamos la página tres veces"

Padre de familia cuenta cómo reaccionó al descubrir que ganó S/6.5 millones de La Tinka: "Revisamos la página tres veces"

LEER MÁS
Youtuber gastó S/500 en cartillas de La Tinka y se lleva insólita sorpresa al ver cuánto ganó: "En un solo ticket salió S/200"

Youtuber gastó S/500 en cartillas de La Tinka y se lleva insólita sorpresa al ver cuánto ganó: "En un solo ticket salió S/200"

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 25 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Sociedad

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Habilitan DNI electrónico sin costo para este grupo de peruanos: verifica si puedes acceder al beneficio

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025