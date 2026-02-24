Cuatro presuntos integrantes de la banda fueron detenidos en Campoy durante un operativo policial. | Difusión

Un operativo policial ejecutado la tarde del lunes 23 de febrero permitió la desarticulación de la banda criminal 'Los Infernales de la Capital', dedicada al tráfico ilícito de drogas en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La intervención se realizó alrededor de las 6:30 p.m. en la intersección de la calle Haravicu con la avenida Gran Chimú, en el sector de Campoy, donde agentes especializados lograron la captura de cuatro personas, entre ellas el supuesto cabecilla de la organización.

El operativo estuvo a cargo de unidades de investigación criminal bajo la dirección del jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo Farfán; el jefe de la Divincri, coronel PNP Guillermo Dante Tello Rivera; y el jefe de la Depincri El Agustino, comandante PNP Ronald Benjamín Sarmiento López.

¿Quiénes son los detenidos?

Los intervenidos fueron identificados como: Jefferson Daniel Padilla Castillo (22), alias “El Pibe”, sindicado como cabecilla de la banda.

Romel Fabián Barrón Guerrero (16), alias “Pollo”; Rafael José Rivas Arteaga (35), alias “Negro”, de nacionalidad venezolana; y Ariana Yarmeli Valencia Zubilete (19), alias "Muñeca”.

Según información policial, los cuatro serían integrantes activos de “Los Infernales de la Capital” y estarían implicados en el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID). Durante la intervención se incautaron aproximadamente 5 kilos con 183 gramos de una sustancia que sería cannabis sativa (marihuana), la cual será sometida a las pericias correspondientes.

A la presunta banda criminal se le incautó cinco kilos de marihuana y celulares. Foto: Difusión

Asimismo, la Policía decomisó cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y una mototaxi azul con franjas blancas, marca VFM, que habría sido utilizada para el presunto traslado y distribución de la droga. De acuerdo con los registros policiales, el presunto cabecilla, Jefferson Padilla Castillo, presenta antecedentes por receptación, tráfico ilícito de drogas (TID) y tenencia ilegal de armas de fuego (TIAF).

Por su parte, Ariana Valencia Zubilete registra antecedentes por TID. Los otros dos intervenidos no presentan antecedentes policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal en las próximas horas.

