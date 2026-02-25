HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford responde a colegas periodistas que le piden no involucrar a Marisel Linares en caso de Lizeth Marzano: "A nadie le toca pensar en ella"

Juliana Oxenford se pronunció en su programa 'Arde Troya' y exigió justicia para la familia de Lizeth Marzano, quien murió atropellada por Adrián Villar.

Juliana Oxenford habló sobre el presunto encubrimiento de Marisel Linares a su hijastro Adrián Villar.
Juliana Oxenford habló sobre el presunto encubrimiento de Marisel Linares a su hijastro Adrián Villar. | Foto: composición LR/FB - Marisel Linares Club de Fans

La polémica que rodea a la periodista Marisel Linares parece lejos de disiparse. La comunicadora se encuentra en el centro de la controversia tras las acusaciones de un presunto encubrimiento a su hijastro, Adrián Villar, implicado en el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Por ese motivo, Juliana Oxenford se ha pronunciado sobre este caso mediático, que ha dado mucho de qué hablar debido al involucramiento de la presentadora de noticias de Willax.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre la presunta implicación de Marisel Linares en la muerte de Lizeth Marzano?

Durante la transmisión en vivo del programa ‘Arde Troya’, la periodista condenó de manera enérgica los hechos que desencadenaron la muerte de la joven deportista. Con visible indignación, exigió que el caso no quede impune y solicitó justicia para la familia de Marzano, que desde hace varios días enfrenta el dolor y la incertidumbre en medio de las investigaciones.

"Disculpen, amigos y colegas que la quieren y que me han dicho que pare la mano en Twitter con este tema. No sabes si estás en shock porque no nos responde el teléfono y, como la conocemos perfectamente, sabemos que es una persona súper sensible. A nadie le toca pensar en ella ni en Adrián Villar, que se vaya a la cárcel y que pague por su delito e irresponsabilidad. No estoy diciendo que se subió al carro de la madrastra. Ella dice que hubo una transferencia, pero el nombre del auto está a su nombre, no a nombre de Adrián Villar. Ahora toca solidarizarnos y abrazar a la familia de Lizeth Marzano. El hermano no se ha cansado de tocar medios de comunicación pidiendo justicia", expresó.

Asimismo, Juliana Oxenford instó a las autoridades a considerar el hecho de que Marisel Linares se habría reunido con su hijastro apenas cuatro horas después del atropello. La periodista también cuestionó con firmeza que no se hubiera brindado auxilio inmediato a la víctima, subrayando que este aspecto resulta clave dentro de las investigaciones y en la determinación de eventuales responsabilidades.

''Si ellos regresan al parque y empiezan a conspirar, sabían perfectamente que no habían a una paloma sino a un ser humano. Estos temas también lo tocamos porque me duele y me indigna la impunidad. Hay que entender a la familia de la víctima, han perdido a una vida'', dijo.

