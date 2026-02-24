Las lluvias torrenciales que afectan Arequipa han provocado desbordes de ríos, activación de quebradas, huaicos y torrenteras, impactando a 152 colegios, la mayoría ubicados en la ciudad, según el último reporte de la Gerencia Regional de Educación. Marco Choque, gerente regional, advirtió que las estructuras presentan daños leves, moderados y graves, que requieren intervención inmediata para prevenir mayores riesgos a la comunidad educativa.

Ante esta situación, se recomendó a los promotores y directores de los colegios privados postergar el inicio del año escolar previsto para el 2 de marzo. “En atención a diferentes factores que afectan nuestra región y con la finalidad de prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los estudiantes, se exhorta a postergar por una semana el inicio de labores escolares en instituciones privadas”, señala el comunicado.

El objetivo principal es garantizar la integridad de los estudiantes. En caso de incidentes que afecten la seguridad, la responsabilidad recaerá en los promotores y/o directores de cada institución educativa, dentro de sus competencias.

Colegios más afectados en Arequipa

La Ugel Norte registra el mayor número de colegios afectados, seguida por la Ugel Sur, así como las Ugel de Caylloma, Condesuyos, Castilla y La Joya. Los daños incluyen filtraciones en techos, humedad en paredes, patios y aulas inundadas con aguas pluviales que requieren desinfección, además de aulas prefabricadas en mal estado y otros desperfectos.

Las condiciones actuales obligan a priorizar la seguridad de los estudiantes y planificar reparaciones urgentes. La falta de atención rápida podría generar riesgos adicionales, especialmente en zonas donde las lluvias siguen afectando la movilidad y la infraestructura escolar.

Suspensión temporal de clases

La gerencia regional ha sugerido a los colegios privados retrasar el inicio del año escolar 2026, aunque no tiene autoridad directa sobre ellos. Marco Choque explicó que se reunió con la Asociación de Colegios Privados para comunicar la recomendación y coordinar acciones.

El pedido se basa en el corte del servicio eléctrico y de agua potable en varios distritos, así como en el caos vehicular causado por avenidas y calles anegadas. Respecto a los colegios estatales, programados para iniciar clases el 16 de marzo, Choque señaló que la fecha sigue en evaluación, considerando los daños a la infraestructura y la disponibilidad de servicios básicos.