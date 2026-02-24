HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Más de 150 colegios en Arequipa afectados por lluvias: Gobierno Regional solicita retrasar inicio del año escolar 2026

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa recomienda aplazar actividades escolares en instituciones privadas mientras revisa la situación de las estatales programadas para el 16 de marzo.

Lluvias torrenciales en Arequipa provocan desbordes de ríos y afectan a 152 colegios
Lluvias torrenciales en Arequipa provocan desbordes de ríos y afectan a 152 colegios | GORE Arequipa

Las lluvias torrenciales que afectan Arequipa han provocado desbordes de ríos, activación de quebradas, huaicos y torrenteras, impactando a 152 colegios, la mayoría ubicados en la ciudad, según el último reporte de la Gerencia Regional de Educación. Marco Choque, gerente regional, advirtió que las estructuras presentan daños leves, moderados y graves, que requieren intervención inmediata para prevenir mayores riesgos a la comunidad educativa.

Ante esta situación, se recomendó a los promotores y directores de los colegios privados postergar el inicio del año escolar previsto para el 2 de marzo. “En atención a diferentes factores que afectan nuestra región y con la finalidad de prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los estudiantes, se exhorta a postergar por una semana el inicio de labores escolares en instituciones privadas”, señala el comunicado.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

El objetivo principal es garantizar la integridad de los estudiantes. En caso de incidentes que afecten la seguridad, la responsabilidad recaerá en los promotores y/o directores de cada institución educativa, dentro de sus competencias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Colegios más afectados en Arequipa

La Ugel Norte registra el mayor número de colegios afectados, seguida por la Ugel Sur, así como las Ugel de Caylloma, Condesuyos, Castilla y La Joya. Los daños incluyen filtraciones en techos, humedad en paredes, patios y aulas inundadas con aguas pluviales que requieren desinfección, además de aulas prefabricadas en mal estado y otros desperfectos.

Las condiciones actuales obligan a priorizar la seguridad de los estudiantes y planificar reparaciones urgentes. La falta de atención rápida podría generar riesgos adicionales, especialmente en zonas donde las lluvias siguen afectando la movilidad y la infraestructura escolar.

PUEDES VER: Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

lr.pe

Suspensión temporal de clases

La gerencia regional ha sugerido a los colegios privados retrasar el inicio del año escolar 2026, aunque no tiene autoridad directa sobre ellos. Marco Choque explicó que se reunió con la Asociación de Colegios Privados para comunicar la recomendación y coordinar acciones.

El pedido se basa en el corte del servicio eléctrico y de agua potable en varios distritos, así como en el caos vehicular causado por avenidas y calles anegadas. Respecto a los colegios estatales, programados para iniciar clases el 16 de marzo, Choque señaló que la fecha sigue en evaluación, considerando los daños a la infraestructura y la disponibilidad de servicios básicos.

Notas relacionadas
Alfonso López Chau no lidera encuesta presidencial en Arequipa: estudio no proviene de empresa inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras

Alfonso López Chau no lidera encuesta presidencial en Arequipa: estudio no proviene de empresa inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras

LEER MÁS
MTC declara en emergencia transporte terrestre en Arequipa, Ica, Piura y Tumbes tras 'pésimo estado' por fuertes lluvias

MTC declara en emergencia transporte terrestre en Arequipa, Ica, Piura y Tumbes tras 'pésimo estado' por fuertes lluvias

LEER MÁS
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Exigen plan de contingencia al Midagri ante alza de precios del pollo y alimentos por intensas lluvias

Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

Sociedad

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como premier: ¿a qué hora es la ceremonia?

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025