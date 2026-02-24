Eddy Herrera y Alberto Barros se presentarán en Perú en abril de 2026, llevando su energía y ritmo a Chiclayo y Lima.

Eddy Herrera y Alberto Barros se presentarán en Perú en abril de 2026, llevando su energía y ritmo a Chiclayo y Lima.

Desde República Dominicana y Colombia, llegan a Perú los amos del merengue y la salsa. Eddy Herrera y Alberto Barros, máximos exponentes de sus géneros, se reencontrarán con sus fanáticos peruanos en abril de este 2026 para ofrecer dos noches cargadas de energía, ritmo y los clásicos que han marcado la historia de la música tropical.

La gira contempla dos paradas estratégicas. La primera está programada para el viernes 24 de abril, donde la ciudad de Chiclayo vibrará con el ‘Festival de la Amistad’ en el Jockey Club. Luego, los artistas extranjeros viajarán a Lima para presentarse el sábado 25 de abril en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel.

Entradas para ver a Eddy Herrera y Alberto Barros en Lima y Chiclayo



La preventa para ver a Eddy Herrera y Alberto Barros en Lima comienza este miércoles 25 de febrero a través de Teleticket. Habrá descuento del 15% con tarjeta Interbank con precios que van desde S/102.

Estos dos grandes de la música latina también prometen poner a gozar a sus fanáticos de Chiclayo en un espectáculo que reúne lo mejor de la salsa y el merengue. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios que van desde S/59.5.

Entradas para Alberto Barros y Eddy Herrera en Chiclayo.

Trayectoria de Eddy Herrera y Alberto Barros



Con más de tres décadas de éxito, el dominicano Eddy Herrera llega precedido por su innegable vigencia. El intérprete de himnos como ‘Tú eres ajena’ y ‘Pégame tu vicio’ ha reafirmado su vínculo con el país gracias a su exitosa colaboración con el Grupo 5 en el tema ‘Amor vuelve’, que ya supera los 85 millones de vistas en YouTube.



“Perú siempre me ha dado su amor y cariño, me siento feliz y honrado”, confesó el artista, quien promete un despliegue escénico impecable para estas dos fechas.



Por su parte, el maestro Alberto Barros, ganador del Grammy y exdirector del Grupo Niche, traerá toda la potencia de su orquesta y su famoso trombón. El creador de los aclamados ‘Tributos a la salsa colombiana’ hará un recorrido por clásicos como ‘La cita’, ‘Sobredosis’ y ‘Por retenerte’.

