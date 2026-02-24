HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Entretenimiento

Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

Por primera vez, el ‘Galán del Merengue’ y el ‘Titán de la Salsa’ compartirán escenario en una gira que pondrá a bailar a sus fans en Lima y Chiclayo.


Eddy Herrera y Alberto Barros se presentarán en Perú en abril de 2026, llevando su energía y ritmo a Chiclayo y Lima.
Eddy Herrera y Alberto Barros se presentarán en Perú en abril de 2026, llevando su energía y ritmo a Chiclayo y Lima.

Desde República Dominicana y Colombia, llegan a Perú los amos del merengue y la salsa. Eddy Herrera y Alberto Barros, máximos exponentes de sus géneros, se reencontrarán con sus fanáticos peruanos en abril de este 2026 para ofrecer dos noches cargadas de energía, ritmo y los clásicos que han marcado la historia de la música tropical. 

La gira contempla dos paradas estratégicas. La primera está programada para el viernes 24 de abril, donde la ciudad de Chiclayo vibrará con el ‘Festival de la Amistad’ en el Jockey Club. Luego, los artistas extranjeros viajarán a Lima para presentarse el sábado 25 de abril en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel.

TE RECOMENDAMOS

PILATES: BENEFICIOS REALES, MITOS Y CÓMO TRANSFORMA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

lr.pe

Entradas para ver a Eddy Herrera y Alberto Barros en Lima y Chiclayo

La preventa para ver a Eddy Herrera y Alberto Barros en Lima comienza este miércoles 25 de febrero a través de Teleticket. Habrá descuento del 15% con tarjeta Interbank con precios que van desde S/102.

La primera fecha será el 24 de abril en el Jockey Club de Chiclayo, seguida de un concierto el 25 de abril en el Multiespacio Costa 21 de Lima.

La primera fecha será el 24 de abril en el Jockey Club de Chiclayo, seguida de un concierto el 25 de abril en el Multiespacio Costa 21 de Lima.

Estos dos grandes de la música latina también prometen poner a gozar a sus fanáticos de Chiclayo en un espectáculo que reúne lo mejor de la salsa y el merengue. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios que van desde S/59.5.

Entradas para Alberto Barros y Eddy Herrera en Chiclayo.

Entradas para Alberto Barros y Eddy Herrera en Chiclayo.

PUEDES VER: Silvestre Dangond en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para el tour 'El baile de todos' en Multiespacio Costa 21

lr.pe

Trayectoria de Eddy Herrera y Alberto Barros

Con más de tres décadas de éxito, el dominicano Eddy Herrera llega precedido por su innegable vigencia. El intérprete de himnos como ‘Tú eres ajena’ y ‘Pégame tu vicio’ ha reafirmado su vínculo con el país gracias a su exitosa colaboración con el Grupo 5 en el tema ‘Amor vuelve’, que ya supera los 85 millones de vistas en YouTube.

“Perú siempre me ha dado su amor y cariño, me siento feliz y honrado”, confesó el artista, quien promete un despliegue escénico impecable para estas dos fechas. 

Por su parte, el maestro Alberto Barros, ganador del Grammy y exdirector del Grupo Niche, traerá toda la potencia de su orquesta y su famoso trombón. El creador de los aclamados ‘Tributos a la salsa colombiana’ hará un recorrido por clásicos como ‘La cita’, ‘Sobredosis’ y ‘Por retenerte’.

Notas relacionadas
The Chameleons vuelve a Lima en 2026: fecha, preventa de entradas y lo que debes saber sobre el concierto de la banda de post-punk

The Chameleons vuelve a Lima en 2026: fecha, preventa de entradas y lo que debes saber sobre el concierto de la banda de post-punk

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist de los conciertos que brindará el cantante español en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist de los conciertos que brindará el cantante español en el Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en Perú este 2026? Revisa la cartelera mes a mes

¿Qué conciertos habrá en Perú este 2026? Revisa la cartelera mes a mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y artistas confirmados

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para sus conciertos en Lima y Chiclayo

Este es el nuevo proyecto de S/ 114 millones en MegaPlaza Independencia que transformará el Parque Arauco y su zona residencial

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Entretenimiento

Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y artistas confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como premier: ¿a qué hora es la ceremonia?

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025