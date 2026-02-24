Alfonso López Chau no lidera encuesta presidencial en Arequipa: estudio no proviene de empresa inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras

LO FALSO:

Alfonso López Chau lidera encuesta presidencial en Arequipa con 11.2%.

LO VERDADERO:

El estudio difundido no cumple con los requisitos legales para su publicación, como la inscripción de la empresa que elaboró la encuesta en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

En las encuestas oficiales publicadas en febrero de 2026 y registradas en el REE, López Chau no figura en el primer puesto.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, comenzó a circular en redes sociales una encuesta presidencial realizada a ciudadanos del departamento de Arequipa que posiciona al candidato Alfonso López Chau en el primer lugar con 11.2% de intención de voto. Sin embargo, la empresa que realizó el estudio no se encuentra habilitada en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Encuesta sin Registro Electoral de Encuestadoras. Fuente: Facebook

Al analizar la encuesta falsa, se identificó el logotipo de "Sondeo y Mercados". Tras realizar una búsqueda con ese nombre, se ubicó la página "Sondeo y Mercados Arequipa", que publicó la imagen original el 18 de febrero de 2026.

Según el artículo 18 de la Ley N° 27369, titulado "Elaboración de Encuestas", establece que "toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones". Además, precisa que "todas las encuestas o sondeos publicados o difundidos deberán contener claramente el nombre del encuestador y la ficha técnica, que deberá indicar la fecha, el sistema de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el margen de error, así como otras normas que determine el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)".

En esa línea, el Reglamento Electoral de Encuestadoras, actualizado mediante la Resolución N° 0340-2026-JNE, establece que la inscripción se realiza a través del Registro Electoral de Encuestadoras (REE). De acuerdo con el documento, el artículo 10 precisa que estar inscrito en el REE "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de las encuestas de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión".

Al realizar la búsqueda de la supuesta encuestadora Sondeos y Mercados Arequipa en el Registro Electoral de Encuestadoras, específicamente en el apartado de encuestadoras vigentes, no se halló registro de dicha empresa. Por lo tanto, no se encuentra habilitada para difundir encuestas electorales.

Por otro lado, las encuestas presidenciales de febrero inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), como IEP, CPI e Ipsos, ubican en el primer lugar a Rafael López Aliaga, seguido de Keiko Fujimori. En tanto, Martín Vizcarra, César Acuña, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau se disputan los siguientes puestos. En ninguno de estos estudios López Chau figura en el primer lugar.

Cabe precisar que ninguna de estas encuestas oficiales segmentó sus resultados por distritos específicos, sino por regiones u otros criterios.

Encuesta presidencial de IEP publicada en el mes de febrero de 2026 posiciona a Alfonso López Chau en el tercer lugar con 5.3% de intención de voto | Fuente: IEP.

Encuesta presidencial de Ipsos publicada en el mes de febrero de 2026, Alfonso López Chau figura con 4% de intención de voto | Fuente: Ipsos.

Encuesta presidencial de CPI publicada en el mes de febrero de 2026 posiciona a Alfonso López Chau en el tercer lugar con 5.1% de intención de voto | Fuente: CPI.

Conclusión:

En síntesis, la encuesta que circula en redes sociales y que coloca a Alfonso López Chau en el primer lugar en Arequipa es falsa. La página “Sondeo y Mercados Arequipa”, responsable de la elaboración y difusión de la encuesta que motivo esta verificación, no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, requisito obligatorio para publicar estudios de intención de voto, según la Ley N.° 27369 y el reglamento vigente. Además, las encuestas oficiales registradas ante el JNE, como IEP, CPI e Ipsos, no ubican a López Chau en el primer puesto. Por lo tanto, el contenido carece de sustento oficial y no cumple con la normativa electoral vigente.

