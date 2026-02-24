Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Siguen las frases rimbombantes. Pese a que como alcalde metropolitano no convirtió a Lima en potencia mundial, tal como lo prometió en campaña electoral, el hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga ha ofrecido ahora que el Perú será “potencia turística” en un eventual gobierno de Renovación Popular.

Mediante un nuevo plan de gobierno, distinto al que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga ha prometido que convertirá al país “en una potencia turística, para lo cual habrá un shock de inversiones en infraestructura para unir a todos los pueblos”.

Sin detallar acciones sino generalidades, el líder de Renovación Popular señaló que, cuando termine su mandato, el número de turistas internacionales se elevará de 4 millones en el 2025 a 10 millones en el 2031. “Se hará posible la meta con la promoción del turismo internacional complementada con el shock de inversiones de infraestructura vial, aeroportuaria, hotelera y gastronómica”, sostuvo.

En su plan de gobierno se indica que impulsarán una mejora de la conectividad área, marítima y terrestre, acompañada de procesos aduaneros y migratorios digitalizados. “Esto facilitará la movilidad de los turistas, reducirá las barreras (visados) y agilizará los controles”, se agrega. Pero no se da más detalles de cómo se logrará todo ello.

"Un Dubái en la Costa Verde"

Esta no es la primera vez que Rafael López Aliaga anuncia este tipo de promesas. En octubre pasado, ofreció habilitar un ‘Dubái’ en la Costa Verde si es que ganaba las próximas elecciones generales del 12 de abril.

Logrará esto último, según él, mediante el turismo de cruceros que ha ido planeando tras los viajes internacionales que realizó como alcalde de Lima.

“(Esta actividad) se concentra poco en el Callao. Lo que hemos hecho es un máster plan con la Costa Verde y los viajes a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes fueron, justamente, para involucrar a la inversión extranjera en tener un ‘Dubái’ en el Perú”, dijo por esos días.

Es preciso mencionar que el candidato de Renovación Popular se encuentra vinculado al sector turístico porque mantiene acciones en negocios hoteleros y ferroviarios en el Cusco, lo que podría ser también un potencial conflicto de intereses.

Propuestas inviables

En otros sectores, López Aliaga ha propuesto al menos 15 promesas que han sido calificadas de populistas, inviables y controversiales por los expertos.

En seguridad, propuso la construcción de cárceles en la selva para que estén ‘vigiladas’ por serpientes (shushupes). También planteó que los extranjeros indocumentados usen grilletes electrónicos o sean expulsados por barcos. A eso se suma el regreso de los jueces sin rostro y la salida de la Corte IDH.

En otros temas, anunció que otorgará DNI a los concebidos, creará una criptomoneda peruana oficial para atraer capitales al país y habilitará que el Banco de la Nación compre oro informal a través de una empresa que certifique la trazabilidad.

Además, propuso llevar la capital del Perú a Junín y construir 14 aeropuertos en 5 años; principalmente el que conecte Oxapampa (Pasco), que fue fundada en 1891 por colonos austroalemanes, con Frankfurt (Alemania).

Parte de una estrategia

Para el politólogo politólogo Eduardo Salmón, estas propuestas son presentadas para llamar la atención, hacerse más conocido y ganar votos entre los electores conservadores y aquellos que exigen mano dura.

“Estas propuestas son una estrategia. Lo que realiza, primero, es llamar la atención apelando a lo estrambótico, a lo absurdo, porque sabe que le falta ser conocido fuera de Lima. Por otro lado, con sus desatinos e improperios, busca también mantener a un sector reaccionario y conservador que se identifica con él”, explicó Salmón.