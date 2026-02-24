Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"
El economista aclaró la razón por la cual no tomó juramento esta tarde como primer ministro del Gobierno de José María Balcazar.
Hernando de Soto declaró ante la prensa sobre los motivos que llevaron a que no tomara juramento hoy como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Desde su domicilio en Surco, el economista mencionó que se había reunido con el presidente José María Balcázar por la mañana para desayunar y en dicha reunión entregó una lista con nombres de los posibles integrantes del nuevo gabinete. Tras esto, el también excandidato presidencial precisó que "no volvimos a recibir respuesta" por parte del mandatario.
Noticia en desarrollo...
