Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

Hernando de Soto adelantó que desde Presidencia no se volvieron a comunicar. Foto: difusión.

Hernando de Soto adelantó que desde Presidencia no se volvieron a comunicar. Foto: difusión.

Hernando de Soto declaró ante la prensa sobre los motivos que llevaron a que no tomara juramento hoy como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Desde su domicilio en Surco, el economista mencionó que se había reunido con el presidente José María Balcázar por la mañana para desayunar y en dicha reunión entregó una lista con nombres de los posibles integrantes del nuevo gabinete. Tras esto, el también excandidato presidencial precisó que "no volvimos a recibir respuesta" por parte del mandatario.

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026