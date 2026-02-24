HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Hernando de Soto rompe su silencio: "Se entregó una lista con nombres (…) No volvimos a recibir respuesta"

El economista aclaró la razón por la cual no tomó juramento esta tarde como primer ministro del Gobierno de José María Balcazar.

Hernando de Soto adelantó que desde Presidencia no se volvieron a comunicar. Foto: difusión.
Hernando de Soto adelantó que desde Presidencia no se volvieron a comunicar. Foto: difusión.

Hernando de Soto declaró ante la prensa sobre los motivos que llevaron a que no tomara juramento hoy como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Desde su domicilio en Surco, el economista mencionó que se había reunido con el presidente José María Balcázar por la mañana para desayunar y en dicha reunión entregó una lista con nombres de los posibles integrantes del nuevo gabinete. Tras esto, el también excandidato presidencial precisó que "no volvimos a recibir respuesta" por parte del mandatario.

Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

LEER MÁS
Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

LEER MÁS
Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

LEER MÁS
Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Presidente Balcázar designa a Felipe Meza Millán como ministro del Midagri

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026 vía ESPN

Política

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025