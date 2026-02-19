Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

El Parque de las Leyendas alberga en sus dos sedes un total de 12 ejemplares. | Foto: composición LR/ difusión

El Parque de las Leyendas alberga en sus dos sedes un total de 12 ejemplares. | Foto: composición LR/ difusión

El Parque de las Leyendas realizará diversas actividades este sábado 21 de febrero para celebrar el Día Mundial de la Protección de los Osos. En sus dos sedes, San Miguel y Huachipa, se podrá seguir un cronograma que permitirá conocer a los animales.

La celebración permitirá que los visitantes puedan conocer la importancia de las ocho especies de osos en el mundo y puedan visitar el hábitad de los 12 osos de anteojos que cuida la institución.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Dos osos de anteojos fueron trasladados a la sede San Miguel tras ser rescatados. Foto: difusión

Parque de las Leyendas en San Miguel tiene 5 osos de anteojos

El cronograma revelado por la sede de San Miguel indica que las actividades comenzarán a las 9:30 a. m. con la presentación de la zona internacional, donde se encuentran los osos de anteojos machos: Maeni y Ukumari, quienes llegaron en 2020 y 2021, respectivamente.

A partir de las 10:00 a. m., el turno continuará en la zona Selva, donde se podrá observar a tres osas. Estrella, de 27 años, es una de las más longevas del zoológico y fue rescatada de un circo en 1999.

Por su parte, Conny, con 7 años, y Maini, de 5, fueron recuperadas en pésimas condiciones de salud. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) fue el ente encargado de su traslado al parque, donde se continuó con su cuidado gracias a las labores de los especialistas en zoología.

Sede de Huachipa presentará a nueve ejemplares

La sede ubicada en Ate invita a la charla especializada 'Educar también es conservar: Osos de anteojos'. El evento tendrá lugar en la zona 'Ambiente de Osos', donde expertos detallarán el estado de conservación y las amenazas que enfrenta esta especie en su hábitat natural. Actualmente, el recinto es el hogar de siete animales de esta especie, lo que la convierte en un punto clave para conocer de cerca a la única especie de oso presente en Sudamérica.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.