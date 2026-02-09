HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Parque de las Leyendas celebrará San Valentín bajo las estrellas con evento nocturno especial este 14 de febrero

La actividad iniciará a las 7 de la noche y está dirigida a parejas, familias y grupos de amigos, quienes podrán vivir una experiencia interactiva con personajes como Cupido, además de acceder a una oferta gastronómica variada.

Zoológico de San Miguel realizará evento “Especial Amor de Leyendas” este 14 de febrero.
Zoológico de San Miguel realizará evento "Especial Amor de Leyendas" este 14 de febrero. | Foto: composición LR/ Andina

Un espacio peruano se suma a las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad con una propuesta distinta para el público. El Parque de las Leyendas anunció una actividad especial este 14 de febrero, con ingreso desde las 7 de la noche en su sede de San Miguel, pensada para quienes buscan salir de la rutina y compartir una experiencia diferente.

La jornada, denominada “Especial Amor de Leyendas”, está orientada a parejas, familias y grupos de amigos. La idea central es ofrecer un recorrido temático que combine entretenimiento, cultura y espacios de encuentro, en un horario poco habitual para el recinto.

Parque de las Leyendas presenta "Aventura de Verano 2026" en febrero: programación y opciones para niños

El evento se llevará a cabo el Día de San Valentín a las 7 de la noche en la sede de San Miguel. Foto: Andina

Cupido dará la bienvenida y abrirá el recorrido por historias de amor del pasado

Desde el ingreso, los asistentes serán recibidos por un personaje caracterizado como Cupido, quien marcará el inicio del recorrido. Luego, el público será conducido hacia la Huaca San Miguel, donde se presentará una puesta en escena con actores que abordarán historias y creencias relacionadas con el amor en civilizaciones antiguas.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El trayecto continuará por el área Costa, donde los visitantes podrán conocer de cerca a uno de los pingüinos del parque. En este punto, el personal brindará información sobre su comportamiento en pareja y otros aspectos de su vida, antes de seguir hacia el acuario, que permitirá apreciar diversas especies marinas.

¿Planeas visitar el Parque de las Leyendas? Conoce las tarifas actualizadas y quiénes tienen ingreso gratuito

Publico podrá pasear en bote en la Laguna Recreativa

Otra de las paradas será el Jardín Botánico, espacio dedicado a la difusión de plantas medicinales y aromáticas. Allí se realizará una ceremonia simbólica, planteada como una actividad participativa que integra elementos naturales y expresiones vinculadas a los vínculos afectivos.

Cabe mencionar que no faltará la música, con una selección de electrónica que acompañará el ambiente de la noche. A ello se suma una oferta gastronómica variada y puestos con recuerdos para los visitantes, ubicados en la pérgola del Patio Central. Además, el programa incluye paseos en bote en la Laguna Recreativa, como parte de las actividades previstas.

El evento también contará con zonas pensadas para tomar fotografías, ideales para quienes deseen registrar la experiencia. Se informó que el estacionamiento estará habilitado en la puerta principal, en la avenida Las Leyendas 580, y que el recorrido permitirá apreciar en un solo espacio la oferta arqueológica, botánica y zoológica que caracteriza al parque.

Para mayor información y la compra de entradas, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://compraonline.leyendas.gob.pe/sanmiguel

