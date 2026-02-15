Poder Judicial ratifica cadena perpetua contra sicarios que asesinaron a una familia en San Miguel

El Poder Judicial ratificó, en segunda instancia, las condenas de cadena perpetua para cinco sicarios que asesinaron a una familia el 6 de febrero de 2023 en el distrito de San Miguel. El caso generó gran conmoción en su momento porque las víctimas fueron atacadas a balazos en su vehículo, a plena luz del día, cuando circulaban por el cruce de las avenidas La Marina y Riva Agüero, frente al concurrido centro comercial Plaza San Miguel.

La pena máxima fue confirmada para David Durán, Kevin Espejo, Miguel Estrada, Carlos Tello y Víctor Viera por el delito de sicariato en agravio de Elías San Román, ‘La Tota’, y miembros de su familia. En tanto, se confirmó la pena de 30 años de prisión efectiva para Brando Velarde, quien iba en una moto siguiendo el auto en el que viajaba la familia. Cada sentenciado deberá pagar S/8.000 a favor de los herederos de las víctimas por concepto de reparación civil.

Hechos fundamentados

La Fiscalía Superior de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre pudo probar que Elías San Román se encontraba a bordo de su vehículo junto a su esposa, sus padres y sus tres hijos de 10, 12 y 17 años cuando fueron interceptados por los atacantes. Los múltiples disparos que efectuaron los delincuentes ocasionaron la muerte de seis de los siete ocupantes. El único que sobrevivió fue el mayor de los hijos.

“La investigación fiscal permitió establecer que los hoy condenados cumplieron roles definidos dentro del plan criminal, que incluyó la dirección, ejecución y apoyo logístico para asegurar el ataque y facilitar la fuga”, indicó el despacho fiscal.

Móvil del múltiple asesinato

De acuerdo con la investigación de las autoridades, este caso se produjo a raíz de un ajuste de cuentas contra Elías San Román, alias 'La Tota'. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó en su momento que este era un hombre de 40 años con antecedentes penales y su esposa, Estrellita Tapia Guerrero, tenía procesos por estafa y tentativa de homicidio. Los sicarios planeaban cobrar S/10.000 por este crimen, según el testimonio de José Carlos Solari, el chofer que trasladó y ayudó a escapar de la escena a los delincuentes.

