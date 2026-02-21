HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

En esta región declararon día no laborable en marzo: conoce qué provincia no trabajará ese día

Esta conmemoración, conocida por honrar la cosecha de uvas, reúne actividades culturales, artísticas y turísticas y atrae tanto a locales como a turistas internacionales a Ica.

Ica es la única región peruana que tendrá día no laborable en el mes de marzo.
Ica es la única región peruana que tendrá día no laborable en el mes de marzo. | Foto: composición LR/Perú Travel

A pesar de que el tercer mes del año no cuenta con feriados nacionales en el Perú, hay una excepción que se mantiene vigente desde hace 58 años. Se trata de la provincia de Ica, donde el Congreso aprobó una ley que declara como día no laborable todos los segundos viernes de marzo con motivo de la festividad central de la Vendimia, una de las celebraciones más emblemáticas de la región vitivinícola.

¿Qué es la Vendimia Iqueña?

La fecha central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI) se celebra tradicionalmente el segundo viernes de marzo, costumbre que se mantiene desde 1968, cuando se oficializó la organización moderna de esta emblemática festividad en la región de Ica.

lr.pe
La ley que establece como oficial la festividad vendimia de Ica. Foto: El Peruano

La ley que establece como oficial la festividad vendimia de Ica. Foto: El Peruano

Este evento, que rinde homenaje a la cosecha de la uva y a la tradición vitivinícola del sur del país, reúne actividades culturales, artísticas y turísticas para enaltecer la identidad cultural de esta región como una de las fechas más representativas del calendario festivo peruano.

Además, no solo visitantes nacionales llegan para disfrutar de esta tradicional celebración, sino también turistas extranjeros que buscan conocer de cerca esta festividad que ofrece la región de Ica.

lr.pe

El comunicado de la Municipalidad de Ica sobre la fecha festiva

De acuerdo con la entidad provincial, se confirmó oficialmente que el viernes 13 de marzo de 2026 será declarado día no laborable en el departamento de Ica, en cumplimiento de la Ley N.º 16904, vigente desde 1968, que establece que todos los segundos viernes de marzo se otorgue ese descanso regional.

“Según Ley 16904, del 7 de marzo de 1968, se establece que el segundo viernes de cada año es feriado a nivel del departamento de Ica, por el Día Central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. En consecuencia, la Municipalidad Provincial de Ica hace extensiva la cordial invitación, a los turistas nacionales y extranjeros, a reservar con tiempo su estadía en nuestra ciudad Ica, la capital del pisco peruano, la tierra de Huacachina, el oasis de América y la cuna del Caballo Peruano de Paso”, resalta la Municipalidad.

La oficialización por parte del Congreso como día no laborable en Ica. Foto: Gobierno Peruano

La oficialización por parte del Congreso como día no laborable en Ica. Foto: Gobierno Peruano

