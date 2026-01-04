Próximo feriado en Perú tras Año Nuevo 2026: conoce la fecha oficial del siguiente descanso a nivel nacional, según El Peruano

Luego del Año Nuevo, muchos peruanos ya están organizando sus actividades del año y consultando el calendario 2026 para planificar sus días libres. Según la información oficial publicada en El Peruano, el listado de feriados en Perú para este año contempla un total de 16 fechas de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, entre celebraciones cívicas y religiosas.

Una de las principales dudas entre la población es cuál será el próximo descanso después del 1 de enero. En esta nota, conoce cuál será el siguiente feriado en Perú y revisa la lista completa de los feriados nacionales establecidos en el calendario oficial 2026.

¿Cuándo es el próximo feriado en Perú?

El próximo feriado en Perú, después de Año Nuevo, será el jueves 2 de abril de 2026, fecha que corresponde al Jueves Santo, de acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno del Perú a través de El Peruano. Este día es considerado feriado nacional y aplica tanto para el sector público como para el privado.

Asimismo, el descanso se extenderá con el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, lo que permitirá a muchos trabajadores y familias organizar un fin de semana largo.

¿Qué otros feriados hay en el Perú?

En el Perú, además de Año Nuevo y Semana Santa, el país cuenta con varios feriados nacionales establecidos oficialmente en el calendario anual. Estas son: