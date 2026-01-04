Próximo feriado en Perú tras Año Nuevo 2026: conoce la fecha oficial del siguiente descanso a nivel nacional, según El Peruano
Después del Año Nuevo, los peruanos ya comienzan a planificar su año consultando el calendario 2026. Habrá 16 feriados nacionales de descanso obligatorio para todos los trabajadores.
Luego del Año Nuevo, muchos peruanos ya están organizando sus actividades del año y consultando el calendario 2026 para planificar sus días libres. Según la información oficial publicada en El Peruano, el listado de feriados en Perú para este año contempla un total de 16 fechas de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, entre celebraciones cívicas y religiosas.
Una de las principales dudas entre la población es cuál será el próximo descanso después del 1 de enero. En esta nota, conoce cuál será el siguiente feriado en Perú y revisa la lista completa de los feriados nacionales establecidos en el calendario oficial 2026.
¿Cuándo es el próximo feriado en Perú?
El próximo feriado en Perú, después de Año Nuevo, será el jueves 2 de abril de 2026, fecha que corresponde al Jueves Santo, de acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno del Perú a través de El Peruano. Este día es considerado feriado nacional y aplica tanto para el sector público como para el privado.
Asimismo, el descanso se extenderá con el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, lo que permitirá a muchos trabajadores y familias organizar un fin de semana largo.
¿Qué otros feriados hay en el Perú?
En el Perú, además de Año Nuevo y Semana Santa, el país cuenta con varios feriados nacionales establecidos oficialmente en el calendario anual. Estas son:
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad