¿Por qué celebramos el Día del Emoliente 2026? Todos los beneficios de esta bebida peruana

Presente en carretillas y puestos ambulantes desde hace décadas, el emoliente forma parte de la identidad gastronómica del Perú. Cada 20 de febrero se le dedica una fecha especial que reconoce su arraigo popular y el trabajo de quienes lo preparan y comercializan. La celebración también incluye a cultivos emblemáticos como la maca, la quinua y la kiwicha, productos andinos vinculados a la alimentación tradicional.

Esta bebida se elabora a partir de cebada y linaza, combinadas con hierbas aromáticas como cola de caballo, hierba luisa y manzanilla, además de frutas como piña y limón. Gracias a esta composición, se le atribuyen efectos digestivos, diuréticos y antioxidantes.

Por ello, es habitual que se le relacione con el alivio de afecciones respiratorias y con el apoyo nutricional en casos de anemia, lo que explica su permanencia en el consumo diario de muchas familias.

¿Por qué se celebra el Día del Emoliente en Perú?

El Día del Emoliente destaca el valor cultural y el impacto económico de esta bebida tradicional en el país. Los emolienteros, que la preparan y venden en las calles, forman parte del paisaje urbano y representan una fuente de ingreso para miles de familias. Se calcula que más de 100.000 personas se dedican a esta actividad a nivel nacional.

Además, la Ley N ° 30198 reconoce la venta ambulatoria de emoliente y otras bebidas naturales como actividad de interés público, social, turístico y cultural. La norma la considera una microempresa generadora de autoempleo, lo que refuerza su importancia dentro de la economía popular.

¿Qué beneficios brinda el emoliente a la salud?

El consumo de emoliente se asocia con efectos favorables para el organismo debido a sus ingredientes naturales. Preparado con cebada y linaza, junto con hierbas aromáticas y frutas, esta infusión aporta propiedades diuréticas, favorece la digestión y contiene compuestos antioxidantes. Por su composición, suele vincularse con el alivio de molestias respiratorias y con el apoyo nutricional en casos de anemia, dentro de una dieta equilibrada.