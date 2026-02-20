HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gastronomía

¿Por qué celebramos el Día del Emoliente 2026? Todos los beneficios de esta bebida peruana

El emoliente es una bebida tradicional peruana que cada 20 de febrero es reconocida por su valor cultural y sus propiedades digestivas y diuréticas, gracias a su preparación con cebada, linaza y hierbas naturales.

Cada 20 de febrero se reconoce el emoliente, bebida tradicional peruana elaborada con cebada, linaza y hierbas naturales
Cada 20 de febrero se reconoce el emoliente, bebida tradicional peruana elaborada con cebada, linaza y hierbas naturales | Foto: Composición LR

Presente en carretillas y puestos ambulantes desde hace décadas, el emoliente forma parte de la identidad gastronómica del Perú. Cada 20 de febrero se le dedica una fecha especial que reconoce su arraigo popular y el trabajo de quienes lo preparan y comercializan. La celebración también incluye a cultivos emblemáticos como la maca, la quinua y la kiwicha, productos andinos vinculados a la alimentación tradicional.

Esta bebida se elabora a partir de cebada y linaza, combinadas con hierbas aromáticas como cola de caballo, hierba luisa y manzanilla, además de frutas como piña y limón. Gracias a esta composición, se le atribuyen efectos digestivos, diuréticos y antioxidantes.

Por ello, es habitual que se le relacione con el alivio de afecciones respiratorias y con el apoyo nutricional en casos de anemia, lo que explica su permanencia en el consumo diario de muchas familias.

PUEDES VER: Bebé prematuro es salvado de morir tras ser evacuado de emergencia a Lima desde Junín

lr.pe

¿Por qué se celebra el Día del Emoliente en Perú?

El Día del Emoliente destaca el valor cultural y el impacto económico de esta bebida tradicional en el país. Los emolienteros, que la preparan y venden en las calles, forman parte del paisaje urbano y representan una fuente de ingreso para miles de familias. Se calcula que más de 100.000 personas se dedican a esta actividad a nivel nacional.

Además, la Ley N ° 30198 reconoce la venta ambulatoria de emoliente y otras bebidas naturales como actividad de interés público, social, turístico y cultural. La norma la considera una microempresa generadora de autoempleo, lo que refuerza su importancia dentro de la economía popular.

PUEDES VER: Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a superar los S/2 millones

lr.pe

¿Qué beneficios brinda el emoliente a la salud?

El consumo de emoliente se asocia con efectos favorables para el organismo debido a sus ingredientes naturales. Preparado con cebada y linaza, junto con hierbas aromáticas y frutas, esta infusión aporta propiedades diuréticas, favorece la digestión y contiene compuestos antioxidantes. Por su composición, suele vincularse con el alivio de molestias respiratorias y con el apoyo nutricional en casos de anemia, dentro de una dieta equilibrada.

Notas relacionadas
El seco de cabrito es coronado como el mejor guiso del mundo, según ranking Taste Atlas: superó a la moqueca baiana en Brasil

El seco de cabrito es coronado como el mejor guiso del mundo, según ranking Taste Atlas: superó a la moqueca baiana en Brasil

LEER MÁS
Perú transforma la cocina con sus platos tradicionales: la receta de arroz con pollo que no puedes dejar de probar

Perú transforma la cocina con sus platos tradicionales: la receta de arroz con pollo que no puedes dejar de probar

LEER MÁS
Perú transforma la cocina andina: la receta de causa limeña que no puedes dejar de probar

Perú transforma la cocina andina: la receta de causa limeña que no puedes dejar de probar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

Un descubrimiento “maravilloso” en el Sáhara: una nueva especie de dinosaurio de 13 metros con una cresta de colores

Gastronomía

El seco de cabrito es coronado como el mejor guiso del mundo, según ranking Taste Atlas: superó a la moqueca baiana en Brasil

Día del Pisco Sour 2026: fecha oficial, significado y cómo nació el cóctel peruano más famoso

Día Nacional del Pisco Sour 2026: 3 bares históricos que mantienen viva la tradición del pisco sour en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Fuerzas Armadas niegan responsabilidad en heridos tras enfrentamientos por traslado de dos cadáveres

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025