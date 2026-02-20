HOYSuscripcion LR Focus

Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
Sociedad

Arequipa: huaicos por lluvias torrenciales dejan 2 muertos y más de 2 mil afectados

El desborde de quebradas provocó masas de lodo que arrastraron vehículos e inundaron viviendas la tarde del jueves. Senamhi advierte que el riesgo por lluvias fuertes se extenderá hasta el sábado.

Terminal Terrestre y Terrapuerto terminaron bajo el lodo. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Terminal Terrestre y Terrapuerto terminaron bajo el lodo. Foto: Mirelia Quispe - La República.

La lluvia torrencial que azotó a la ciudad de Arequipa la tarde del 19 de febrero dejó llanto y destrucción en diferentes zonas de la urbe mistiana. Según el reporte consolidado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), fallecieron 2 personas, otras 78 quedaron damnificadas y 2301 resultaron afectadas.

La tormenta que, duró menos de dos horas, colapsó las diferentes quebradas o torrenteras que cruzan la ciudad. El lodo desbordado terminó por arrasar todo. Los puntos críticos fueron las torrenteras de Los Incas y Chullo. Los distritos más vulnerables fueron Yanahuara (1500 afectados) y Cayma (500 afectados).

Debido a los desbordes, de forma temporal cientos de personas quedaron atrapadas en sus techos y otras en sus centros de estudios y trabajo.  Decenas de vehículos fueron arrastrados en Yanahuara y Cayma, esto en el trayecto de la torrentera Chullo.

Cientos de personas quedaron retenidas en diferentes zonas por los desbordes. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Cientos de personas quedaron retenidas en diferentes zonas por los desbordes. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Asimismo, alrededor de 300 estudiantes de la Universidad Continental grabaron en sus teléfonos cómo frente a su casa de estudios se desbordaba la torrentera Los Incas (intermedio entre el Cercado y José Luis Bustamante y Rivero). Asustados, recién pudieron salir horas después de que el cauce bajara de intensidad. La misma torrentera inundó las sedes del Terminal Terrestre y Terrapuerto.

Las víctimas mortales

La precipitación dejó dos víctimas mortales. Se trata de una adulta mayor de 85 años, identificada como Isidora Molina Ancasi, que fue arrastrada por el lodo cuando transitaba por el sector de Palpata, en la parte alta del distrito de Cayma. Sus propios vecinos la rescataron, pero ya no presentaba signos vitales.

Solo momentos después, se reportó la muerte de un hombre de 42 años identificado como Moisés Salomón Gamio Manchego, quien murió por el impacto de un rayo en la zona de El Cural, del distrito de Uchumayo. La víctima fue llevado a la clínica San Juan de Dios, a donde llegó sin vida.

Riesgos en la región

Este viernes 20 de febrero, el COER informó que los distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión y parte de Caravelí e Islay están en alerta naranja. “Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región”, señalaron sus funcionarios.

El aviso de Senamhi sobre lluvias fuertes en las zonas mencionadas estará vigente hasta este sábado 21 de febrero. Por ello, la entidad climática recomendó a la población tomar previsiones.

Hasta el cierre de esta nota, los arequipeños mostraron su molestia con sus autoridades, haciendo notar esto en los medios de comunicación de distintos distritos.

