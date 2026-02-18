Usuarios captan halo solar en el cielo de Lima y Callao: ¿cómo se forma este fenómeno atmosférico?
El anillo luminoso fue compartido por numerosos usuarios en redes sociales, donde generó sorpresa y múltiples consultas sobre su origen.
Este 18 de febrero, un halo solar sorprendió a ciudadanos de Lima y Callao, quienes observaron un anillo luminoso alrededor del sol desde diversos distritos de la capital. El fenómeno generó numerosas reacciones y consultas en redes sociales sobre su origen y significado.
Usuarios de La Victoria, La Molina, Ate, Surco, San Borja, Lurín, Rímac, Chorrillos y San Juan de Miraflores compartieron imágenes en la red social 'X'. El Senamhi confirmó que el evento también fue visible en el Cercado de Lima.
¿Cómo se origina el halo solar?
La aparición de un halo solar ocurre cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo suspendidos en las capas altas de la atmósfera. Estas partículas, presentes en nubes del tipo cirros, desvían y dispersan la radiación, lo que genera un efecto óptico visible desde la superficie.
Como resultado, se forma un anillo luminoso alrededor del sol que en algunos casos presenta tonalidades similares a las del arcoíris. Este fenómeno suele apreciarse con mayor claridad cuando el cielo está despejado o con poca nubosidad, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Advierten sobre los riesgos de observar directamente el halo solar
Ante la presencia de este fenómeno desde Asismet aconsejaron no observar el sol de forma directa ni sin protección adecuada. La exposición puede ocasionar lesiones graves en la vista, como daños en la retina o quemaduras en la córnea, incluso tras pocos segundos de contacto visual continuo.
Asimismo, las autoridades también han descartado cualquier vínculo entre el halo solar y la ocurrencia de sismos. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, se trata de un efecto óptico asociado a condiciones atmosféricas específicas y no tiene relación con movimientos tectónicos.