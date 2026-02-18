Banco de la Nación inicia pagos al sector público con aumento salarial incluido | Foto: Andina

Banco de la Nación inicia pagos al sector público con aumento salarial incluido | Foto: Andina

El cronograma de pagos del Banco de la Nación activa las remuneraciones para los trabajadores del sector público, proceso que se desarrollará en cuatro fechas hasta el lunes 23 de febrero. Según la programación por entidades, los servidores deberán verificar el día asignado para efectuar el cobro correspondiente.

Desde el 18 de febrero se inicia la distribución de los depósitos, que ya incorporan el aumento de S/53 o S/100 vigente desde enero, de acuerdo con el régimen laboral al que pertenezcan. Este reajuste, aprobado en el Convenio Colectivo 2025-2026, se mantiene dentro del monto que perciben los empleados del Estado.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 16/02/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Miércoles 18 de febrero : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público , Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso , Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, , Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, , Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 19 de febrero : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 20 de febrero : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC .

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y . Lunes 23 de febrero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Incremento salarial según régimen laboral

El reajuste salarial ya forma parte del ingreso mensual de los trabajadores del sector público y se aplica conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo. No obstante, se mantiene un tope máximo en la remuneración total que puede percibirse.

CAS ( Decreto Legislativo N.° 1057 ): incremento de S/100.

( ): incremento de S/100. INPE ( Ley N.° 29709 , Carrera Especial Pública Penitenciaria): incremento de S/100 .

( , Carrera Especial Pública Penitenciaria): incremento de . Decreto Legislativo N.° 276 – Gobiernos locales: incremento de S/100 .

– Gobiernos locales: incremento de . Decreto Legislativo N.° 728 – Gobiernos locales: incremento de S/100 .

– Gobiernos locales: incremento de . Decreto Legislativo N.° 728 – Gobierno Nacional y gobiernos regionales: incremento de S/53 .

– Gobierno Nacional y gobiernos regionales: incremento de . Servicio Civil (Ley N.° 30057): incremento de S/53.

Cabe precisar que la remuneración total, incluido el aumento, no podrá superar los S/15.600. Si el monto final excede ese límite, se ajustará automáticamente al tope fijado, aplicable a todos los regímenes.