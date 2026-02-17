¿Habrá lluvias más fuertes en 2026? Alerta por posible Niño costero en 3 regiones, según el Senamhi

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño confirmó su inminente arribo a partir de marzo, tras evaluar diversos indicadores y modelos científicos, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú elevó el estado de vigilancia a alerta ante la alta probabilidad, lo que anticipa un escenario climático más activo y con mayores impactos, principalmente en la franja norte del litoral, con posibilidad de persistencia hasta noviembre.

¿Cómo serán las lluvias este 2026 con respecto al Niño costero, según Senamhi?

De acuerdo a Javier Chiong, vocero del Senamhi, se sentirá el impacto del Niño costero a través del incremento de lluvias entre febrero y abril, especialmente en regiones de la costa norte como Tumbes y Piura, e incluso posiblemente Lambayeque. "En la costa central, como Áncash y zonas más al sur, se esperan episodios más puntuales y de menor intensidad", resaltó el especialista.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

De esta forma, los lugares más cercanos al mar serán los más afectados a causa de la influencia directa del calentamiento oceánico. Asimismo, se estima un aumento de la temperatura superficial en el litoral peruano. De otro lado, las áreas altoandinas sentirán efectos, pero no tan drásticos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Foto: difusión

El Niño generaría un invierno más cálido en la costa peruana

De otro lado, advirtió que la presencia de este calentamiento anómalo del mar generará un aumento progresivo de la temperatura del aire, con registros por encima de lo normal e incluso superiores a los actuales, debido al continuo calentamiento. "Si el evento evoluciona de débil a moderado, posibilidad contemplada por el Enfen hacia julio, la costa peruana podría experimentar una estación fría más cálida de lo habitual, similar a lo ocurrido en 2023", resaltó.

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

A esto se sumará la llegada de ondas Kelvin cálidas que acelerará el aumento de la temperatura del mar. Otro elemento clave será la disminución de los vientos del sur en el Pacífico suroriental, situación que facilitará el ingreso de corrientes provenientes del norte, más cálidas y cargadas de humedad desde áreas ecuatoriales, intensificando así las condiciones propicias para precipitaciones y un mayor incremento de calor.