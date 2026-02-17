HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Cayó JOSÉ JERÍ: CONGRESO lo CENSURÓ y ya busca al nuevo PRESIDENTE | #las10deldía

Sociedad

¿Habrá lluvias más fuertes en 2026? Alerta por posible Niño costero en 3 regiones, según el Senamhi

Especialistas detallaron que el fenómeno El Niño llegará en marzo, elevando el estado de alerta en Perú debido a sus posibles impactos climáticos.

Aumento de lluvias en la costa norte.
Aumento de lluvias en la costa norte. | Foto: composición LR/Senamhi

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño confirmó su inminente arribo a partir de marzo, tras evaluar diversos indicadores y modelos científicos, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú elevó el estado de vigilancia a alerta ante la alta probabilidad, lo que anticipa un escenario climático más activo y con mayores impactos, principalmente en la franja norte del litoral, con posibilidad de persistencia hasta noviembre.

¿Cómo serán las lluvias este 2026 con respecto al Niño costero, según Senamhi?

De acuerdo a Javier Chiong, vocero del Senamhi, se sentirá el impacto del Niño costero a través del incremento de lluvias entre febrero y abril, especialmente en regiones de la costa norte como Tumbes y Piura, e incluso posiblemente Lambayeque. "En la costa central, como Áncash y zonas más al sur, se esperan episodios más puntuales y de menor intensidad", resaltó el especialista.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

lr.pe

De esta forma, los lugares más cercanos al mar serán los más afectados a causa de la influencia directa del calentamiento oceánico. Asimismo, se estima un aumento de la temperatura superficial en el litoral peruano. De otro lado, las áreas altoandinas sentirán efectos, pero no tan drásticos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Foto: difusión

Foto: difusión

El Niño generaría un invierno más cálido en la costa peruana

De otro lado, advirtió que la presencia de este calentamiento anómalo del mar generará un aumento progresivo de la temperatura del aire, con registros por encima de lo normal e incluso superiores a los actuales, debido al continuo calentamiento. "Si el evento evoluciona de débil a moderado, posibilidad contemplada por el Enfen hacia julio, la costa peruana podría experimentar una estación fría más cálida de lo habitual, similar a lo ocurrido en 2023", resaltó.

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

lr.pe

A esto se sumará la llegada de ondas Kelvin cálidas que acelerará el aumento de la temperatura del mar. Otro elemento clave será la disminución de los vientos del sur en el Pacífico suroriental, situación que facilitará el ingreso de corrientes provenientes del norte, más cálidas y cargadas de humedad desde áreas ecuatoriales, intensificando así las condiciones propicias para precipitaciones y un mayor incremento de calor.

Notas relacionadas
Alertan lluvias intensas en la costa norte del país en los próximos días: ¿qué regiones serán las más afectadas?

Alertan lluvias intensas en la costa norte del país en los próximos días: ¿qué regiones serán las más afectadas?

LEER MÁS
Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad en 24 regiones del Perú: habrá tormentas y posible granizo en algunas zonas

Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad en 24 regiones del Perú: habrá tormentas y posible granizo en algunas zonas

LEER MÁS
Senamhi advierte que ríos Chancay y La Leche han alcanzado el umbral rojo y alerta probable desborde e inundación en zonas aledañas

Senamhi advierte que ríos Chancay y La Leche han alcanzado el umbral rojo y alerta probable desborde e inundación en zonas aledañas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Playa Agua Dulce amanece limpia y con aves, pero Chorrillos evaluará su nuevo cierre si persiste la basura

Playa Agua Dulce amanece limpia y con aves, pero Chorrillos evaluará su nuevo cierre si persiste la basura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Perú se consolida como líder en exportación de arándanos y supera los US$2.400 millones en ventas durante el 2025

Vinícius Jr. arremete contra el protocolo antirracismo aplicado en el Real Madrid-Benfica: "No sirvió para nada"

Sociedad

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

Serenazgo acude al rescate de recién nacida hallada por vecina en Arequipa

Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Director de Ipsos sobre Keiko en segunda vuelta: “Perdería con todos los candidatos, y el fujimorismo lo sabe”

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025