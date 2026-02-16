En la franja costera, las lluvias podrían ir acompañadas de una mayor sensación de bochorno. | Foto: Miguel Vásquez/La República.

En la franja costera, las lluvias podrían ir acompañadas de una mayor sensación de bochorno. | Foto: Miguel Vásquez/La República.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una “alerta naranja” por lluvias de fuerte intensidad para este 17 de febrero en 24 regiones del país. Según el Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 047, este fenómeno se presentará hasta la 1:00 p. m. del martes en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La entidad prevé precipitaciones de nivel medio a fuertes a lo largo de la zona altoandina, lo que podría desencadenar descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se espera la caída de granizo en zonas situadas por encima de los 2,800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3,800 m s. n. m. en la sierra central y sur.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En la franja costera, la entidad indicó que los aguaceros estarán acompañados de una mayor sensación de bochorno, especialmente entre el 16 y el 19 de febrero, debido al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el mar y al fortalecimiento de las corrientes de aire del mar. En el norte del país se registrarán lluvias de moderadas a copiosas, mientras que en el centro y sur se prevén lluvias de ligeras a moderadas. En la selva se pronostican lluvias y/o chubascos, junto con ráfagas y tormentas.

Recomendaciones del INDECI

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, como deslizamientos, inundaciones y activación de quebradas. La entidad recomendó evitar cruzar ríos o quebradas con aumento de caudal, así como no transitar por zonas inestables durante las precipitaciones.

Asimismo, pidió a las autoridades regionales y locales mantener operativos los centros de emergencia, verificar la limpieza de drenajes, cunetas y alcantarillas, y asegurar la disponibilidad de rutas de evacuación y albergues temporales. A la ciudadanía, recomendó tener lista una mochila de emergencia, asegurar techos y estructuras vulnerables, y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del estado del tiempo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.