Policía admitió que cobró S/100 de coima a chofer y será expulsado de la PNP

Por aceptar S/100 a cambio de no imponer una segunda papeleta, el suboficial Cristhian Castañeda Manrique terminó fuera de la Policía Nacional del Perú (PNP). El agente, de 28 años, se acogió a la terminación anticipada tras ser descubierto con el dinero de una coima durante una diligencia en la comisaría de Sapallanga, en Huancayo.

Policía de Junín se acogió a terminación anticipada

Castañeda, natural de Huayucachi, laboraba en la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito cuando se originó la denuncia. Según la acusación fiscal, todo comenzó el lunes luego de intervenir a un conductor por presunto estado de ebriedad. Dos días después, el suboficial habría contactado al padre del intervenido para advertirle que podía imponer una nueva sanción, pero también le dejó entrever que el problema podía 'arreglarse' si recibía una 'voluntad'.

Lejos de acceder en silencio, el padre decidió denunciar el hecho. Pactó un encuentro con el agente y llevó S/100, billete que fotografió previamente como prueba. El viernes 13 de febrero, durante el registro al policía, el dinero fue hallado entre sus prendas.

Aproximadamente el 49,9% de casos de corrupción policial están relacionados con coimas de tránsito, según el Observatorio Anticorrupción de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Perú. Foto: PNP

De acuerdo con el acta, el billete cayó al suelo delante del oficial encargado de la comisaría que supervisaba la diligencia. Ante la evidencia, el efectivo optó por acogerse a la terminación anticipada. Admitió su responsabilidad ante la fiscal adjunta Enan Taipe Quispe, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, aceptó pagar S/10.000 por concepto de reparación civil y evitó una pena de prisión. El caso terminó con su salida definitiva de la PNP y se suma a los procesos por presuntos actos de corrupción en la institución.

