Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

Otro golpe al narcotráfico. Mediante una intervención en la provincia loretana de Ramón Castilla, policías y militares que integran el Comando Unificado Puma lograron decomisar tres avionetas y destruir una pista de aterrizaje clandestino que era usada para sacar droga hacia Brasil.

De manera sorpresiva, en una zona de difícil acceso, los agentes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, agrupados bajo los nombres ‘Vulcano’, ‘Zeus’ y ‘Leonidas’, ejecutaron un ataque helitransportado de alta precisión cerca de la comunidad nativa Nueva Galilea. En ese punto, encontraron tres aeronaves junto a una pista de aterrizaje clandestina de 800 metros de longitud.

“En ese lugar de la Amazonía hallamos dos avionetas bimotores, con las matrículas PT-RIX y PR-CRM, y una monomotor que tenía la inscripción de Paradise, con la serie 0087. Las aeronaves estaban en buen estado; aunque una quedó siniestrada”, contó uno de los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP que participó en la intervención.

En la zona también incautaron más de 400 galones de combustible de aviación, tipo Turbo Jet (IQPF), los cuales tenían un peso de 1.225 kilos y que estaban destinados para el abastecimiento de los vuelos clandestinos de los narcotraficantes.

“Allí mismo se procedió a quemar las tres avionetas; así como a destruir el aeródromo ilegal. Este es un duro golpe al narcotráfico porque se ha desarticulado un importante componente logístico empleado para el transporte ilícito de drogas por vía aérea”, afirmó el agente de la Dirandro.

Pérdidas millonarias

De acuerdo con el Ministerio del Interior, este ataque certero representa una afectación económica de un millón de dólares para las organizaciones mafiosas involucradas en este ilícito negocio.

El Ministerio de Defensa, por su parte, informó que el operativo fue posible gracias a una labor de inteligencia y a un intercambio de información con la Policía Federal de Brasil, la Policía Militar del Amazonas y la Aviación del Ejército, lo que ha consolidado una acción coordinada contra organizaciones criminales transnacionales que operan en la frontera.

Por el momento, los policías y militares mantienen los trabajos en esa zona de Loreto para ubicar posibles caletas de pasta básica de cocaína y laboratorios clandestinos de elaboración de estupefacientes.