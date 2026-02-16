PNP detiene de forma "violenta y arbitraria" a candidata y activista trans Gahela Cari

Candidata a diputada por la alianza Venceremos permanece detenida en la comisaría Monserrat. Foto: difusión

Candidata a diputada por la alianza Venceremos permanece detenida en la comisaría Monserrat. Foto: difusión

La Policía detuvo a la candidata a diputada por la alianza Venceremos, Gahela Cari, cuando expresaba su rechazo contra José Jerí y el Congreso en la plaza de armas de Lima. El hecho quedó registrado en video y se observa el uso de la fuerza contra la activista trans, quien permanece en la comisaría de Monserrat sin acceso a una defensa legal.

Desde el lugar donde permanece detenida, Gahela envió una carta en la que califica de "retención y secuestro" lo sucedido. Además, especificó las circunstancias.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Llegaron decenas de policías a detenerme por el simple hecho de defenderme de la represión que recibimos por rechazar a Jerí y la mafia congresal que captura las instituciones", expresó.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido por parte de amigos y seres queridos. "Gracias compañeras por estar. Escucho sus arengas y su apoyo me fortalece. Estoy golpeada, pero firme", anotó.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: "Es una detención arbitraria"

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la detención calificándola de "arbitraria" y de uso "desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía".

"Exigimos respeto al debido proceso y a su integridad personal. La actuación estatal debe ajustarse a la ley y a los estándares de derechos humanos", indicaron.

En tanto, la abogada Mar Pérez alertó en sus redes sociales que se trata de una "detención violenta y cargada de transfobia". Asimismo, comunicó que la comisaría no permite el acceso a abogados.