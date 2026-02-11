HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a policías que habrían "sembrado" droga a barbero para pedirle coima de S/ 5.000 en Lambayeque

Los suboficiales PNP Oscar Chozo y Walter Sandoval afrontan una detención preliminar por 7 días luego de ser intervenidos en la comisaría de Olmos.

Policías habrían "sembrado" droga a barbero para exigirle S/5.000 en la región de Lambayeque.
Policías habrían "sembrado" droga a barbero para exigirle S/5.000 en la región de Lambayeque. | Difusión

La Policía Nacional vuelve a ser noticia en la región Lambayeque, pero esta vez por el mal accionar de sus propios miembros. Dos suboficiales fueron detenidos preliminarmente por 7 días en el marco de una investigación que se les sigue por presuntamente haber "sembrado" droga a un barbero con el objetivo de pedirle una coima de 5.000 soles para dejarlo libre.

Los arrestos de Oscar Javier Chozo Vilchez (37) y Walter Sandoval Santisteban (28) se dio la mañana del último martes 10 de febrero en el interior de su centro de labores, la comisaría de Olmos, en mérito a una orden judicial. En el operativo participaron agentes policiales de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) y representantes del Ministerio Público.

lr.pe

¿Cuándo habría ocurrido la coima?

La detención de ambos uniformados se remonta a hechos ocurridos el 7 de marzo del 2025, cuando los dos trabajaban en la comisaría San Martín de la ciudad de Lambayeque. Según el documento fiscal, aquel día un sujeto llegó a las 12.50 p. m. a la barbería del denunciante M. E. N. S. para pedir prestado los servicios higiénicos; petición que él aceptó. Minutos después, esta persona abandonó el establecimiento.

lr.pe

Horas más tarde, a las 5 p. m., los mencionados suboficiales irrumpieron en el local portando sus chalecos de la Policía para hacerle un registro personal a M. E. N. S., hallando en unos de sus bolsillos solo su billetera con 130 soles. Seguidamente, uno de los agentes decidió bajar la cuchilla de la luz eléctrica y desenchufar la cámara de videovigilancia del interior de la barbería.

Policías se encuentran detenidos preliminarmente por siete días. Foto: Composición LR/ Reniec

Policías se encuentran detenidos preliminarmente por siete días. Foto: Composición LR/ Reniec

Casi de inmediato, Sandoval Santisteban ingresó al baño de la barbería y salió con un paquete en la mano que indicó era cocaína, a lo que M. E. N. S. dijo que no era suya y que habría sido dejado por un hombre que usó el servicio. Entonces Chozo Vilchez sacó una balanza gramera de su bolsillo y procedió a pesar un bolsitas con un polvo blanco. Todo esto se realizaba mientras los policías le decían a su intervenido que "se iba a ir preso por 20 años".

lr.pe

El documento del Ministerio Público precisa que fue Chozo Vilchez quien pidió la suma de 5.000 soles a M. E. N. S. para dejarlo libre, a lo que este último dijo que no tenía dicha cantidad, pero que le dejarán hacer una llamada a su madre. Una vez su progenitora llegó a la barbería se comprometió a conseguir lo solicitado, pero suplicó que le dieran tiempo. Es así que la mujer se retira y el barbero es subido a un moderno vehículo junto a los efectivos para movilizarse por diferentes calles por varios minutos.

Tras dos encuentros en diferentes lugares, la madre del detenido les dice a los agentes que solo había podido conseguir 2.000 soles, dinero que Sandoval Santisteban finalmente toma, lo califica como una "bicoca" y amenaza que van a regresar por su hijo. Luego de esto, el barbero y su mamá fueron dejados en inmediaciones del colegio Arce de la ciudad de Lambayeque.

Comprendido lo que había sucedido, M. E. N. S. y su madre fueron alrededor de las 7 p. m. en el centro policial de San Martín para denunciar a los uniformados, encontrándose al suboficial Sandoval Santisteban, quien ante los reclamos dijo "No señora, he colaborado con usted". Al día siguiente, ambos fueron denunciados en la sede de la Dircocor en Chiclayo por el supuesto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la labor policial.

