Metropolitano pone fecha para iniciar plan que busca reducir tiempos de espera en paraderos: ¿desde cuándo?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció a inicios de mes la ejecución de un plan operativo en el Metropolitano que se desarrollará entre marzo y mayo de 2026, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera en paraderos, especialmente durante las horas punta y en el tramo norte del sistema.

Las medidas contemplan ajustes en la infraestructura y en la operación de la flota, priorizando intervenciones que permitan optimizar el recorrido de los buses sin necesidad de ampliar el número de unidades. Según lo informado, los primeros cambios comenzarán a implementarse en marzo.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Las mejoras que se aplicarán entre marzo y mayo en el Metropolitano

Una de las principales acciones será la habilitación de tres retornos operacionales en la vía exclusiva del Metropolitano. Estos permitirán que los buses que circulan sin pasajeros puedan realizar giros en U y reincorporarse al servicio en menor tiempo, evitando desplazamientos hasta la estación Plaza de Flores o la Estación Central.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El primer retorno estará ubicado a la altura de la estación Angamos, en la Vía Expresa, y comenzará a operar en marzo. En el tramo norte se implementarán otros dos puntos: uno en la avenida Manuel Scorza, cerca de la estación Tomás Valle, también previsto para marzo; y otro en el óvalo conformado por las avenidas Universitaria y Metropolitana, a la altura de la estación Universidad, que se habilitará en mayo.

De acuerdo con la ATU, estas intervenciones permitirán un mejor aprovechamiento de la flota existente, generando un efecto similar al de incorporar diez buses adicionales al servicio.

Nuevos retornos y puntos de embarque cambiarán la operación del servicio

El plan también contempla la implementación de nuevos puntos de embarque intermedios y sin techo en las estaciones Angamos y Canaval y Moreyra. Estos espacios contarán con puertas cortas, similares a las de la estación Jirón de la Unión, y estarán ubicados entre los actuales accesos para agilizar el descenso de pasajeros en horas de mayor demanda. Se prevé que estas adecuaciones estén listas en abril.

La ATU indicó que las demoras registradas no se deben únicamente al incremento de usuarios, sino también a factores externos como la congestión vehicular, el bloqueo de intersecciones y el retiro de rejas de seguridad en el tramo norte. En ese contexto, se vienen coordinando acciones con la Policía de tránsito para facilitar el paso en cruces críticos del centro de Lima y se ha repuesto cerca de un kilómetro de rejas de protección.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real