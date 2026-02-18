HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Durante el allanamiento, los delincuentes intentaron enfrentarse a los agentes de la PNP. En el lugar se encontró armamento y explosivos.

La Policía Nacional del Perú arrestó a cuatro criminales de nacionalidad venezolana.
La Policía Nacional del Perú arrestó a cuatro criminales de nacionalidad venezolana. | Foto: composición LR/ Exitosa

Una mujer falleció tras la intervención policial a la banda criminal Las hienas del mal dentro de un búnker en la avenida Tantamayo, en San Martín de Porres, este miércoles 18 de febrero, alrededor de las 6:00 a. m. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicaron que los detenidos eran extranjeros.

Durante el allanamiento, se detuvo a cuatro personas de nacionalidad venezolana que se encontraban ocultas en el tercer piso de una vivienda donde funcionaba, en la primera planta, un chifa.

Detenidos están relacionados a la extorsión y el sicariato

El operativo se llevó a cabo con la presencia de varios agentes que subieron a los techos de los predios para ingresar a la habitación donde se ocultaba la banda criminal. De acuerdo con las autoridades, los sujetos enfrentaron a la Policía apuntándolos con sus armas de fuego al tratar de huir del lugar, y una mujer intentó escapar por el tragaluz hacia otras casas, pero cayó de una gran altura y perdió la vida.

Al lugar llegó el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (Samu) para retirar el cuerpo de la fémina. De acuerdo con la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal, los delincuentes se dedicaban a extorsionar a empresas de transporte, comerciantes de la zona y empresarios.

"Estarían relacionados con la extorsión y el sicariato. En el lugar se encontraron ocho cartuchos de dinamita, dos pistolas, un revólver, drogas y celulares. Se arrestaron a tres varones y una mujer", indicó el general Manuel Lozada.

Los detenidos fueron identificados como Ender Osmal López García (22), Alexis Guillermo Danchez Estrada (30), Luis Enrique Avila Mata (23) y Jannio Veruska Segovia Laguna (21),

El coronel R. Cano reveló que el estado de emergencia del país les permitió ingresar legalmente al domicilio para proceder con las diligencias. Las investigaciones preliminares revelaron que los arrestados exigían pagos bajo amenazas y empleaban artefactos explosivos para amedrentar a sus víctimas.

