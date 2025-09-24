HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC te permite consultar el listado oficial de licencias de conducir 2025: consulta si tu brevete sigue vigente y tu récord de conductor en Perú

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ofrece una plataforma donde los ciudadanos pueden verificar si su licencia de conducir está vigente y registrada, además de consultar información adicional.

MTC te permite consultar el listado oficial de licencias de conducir 2025: consulta si tu brevete sigue vigente y tu récord de conductor en Perú.
MTC te permite consultar el listado oficial de licencias de conducir 2025: consulta si tu brevete sigue vigente y tu récord de conductor en Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pone a disposición de los ciudadanos una plataforma oficial donde pueden verificar si su licencia de conducir, también conocida como brevete, está registrada y vigente en 2025. Además, la web ofrece información complementaria como el sistema de puntos, el récord del conductor y las papeletas de tránsito impagas. El acceso se realiza a través de la página oficial del MTC (aquí).

Una vez dentro de la página web del MTC, deberá dirigirse al apartado "Ir al servicio". Posteriormente, seguir los siguientes pasos:

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios
  • Ya dentro de la página "Consulta de Licencias de Conducir", deberá Ingresar su documento de identidad.
  • Verificar que no es un robot.
  • Aceptar el tratamiento de datos personales y las políticas de privacidad.
  • Finalmente, hacer clic en Buscar para obtener la información deseada.

lr.pe

El MTC permite consultar tu récord de conductor en 2025

El MTC también tiene habilitada la página “Récord de Conductor” (aquí), donde el usuario puede consultar la información de su historial. Los datos disponibles son similares a los de la página anterior: sistema de puntos, récord del conductor y papeletas de tránsito impagas.

Para obtener la información los pasos son los siguientes:

  • Escoger Número de documento en la pestaña "Tipo de Búsqueda"
  • Escoger su tipo de documento de identidad e ingresar el número del mismo
  • Ingresar el código captcha
  • Hacer clic en "Buscar".
  • En caso el usuario desee realizar la búsqueda a través del número de récord, puede hacerlo seleccionando la opción "Nro. Récord". Luego deberá ingresar dicho número y el código captcha para, finalmente, hacer clic en el botón "Buscar".

lr.pe

Conductores con buen récord en Perú recibirán beneficios del MTC

Los conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante 24 meses consecutivos, pueden recibir una bonificación de 20 puntos positivos en su récord de conductor. Este beneficio, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se añade a la licencia de conducir y tiene una vigencia de dos años.

La bonificación no es acumulable con otros beneficios y funciona como respaldo frente a futuras infracciones menores. Con esta medida, el sistema de tránsito reconoce la disciplina y responsabilidad de los conductores, al tiempo que les brinda una protección adicional ante eventuales contingencias en la vía.

lr.pe

Categorías de Licencia de conducir

En el Perú, las licencias de conducir se organizan en categorías según el tipo de vehículo autorizado. Existen dos grandes grupos: las de Clase A, que son las más comunes, y las de Clase B, destinadas a vehículos menores como motocicletas, mototaxis o triciclos motorizados.

Las licencias de Clase A abarcan desde automóviles y camionetas hasta minibuses, buses y unidades de carga pesada. Dentro de esta clase existen subcategorías que van desde la A-I, que habilita a manejar autos y camionetas particulares, hasta la A-IIIc, que autoriza la conducción de buses articulados y vehículos de carga de gran capacidad.

