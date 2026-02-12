HOYSuscripcion LR Focus

Esta ciudad del Perú contará con un moderno aeródromo que impulsará la economía y el turismo: MTC está por aprobar su expediente técnico

El expediente incluye la construcción de un nuevo terminal y la ampliación de la pista para aeronaves de hasta 74 pasajeros, impulsando así la infraestructura.

Una vez aprobado, la Municipalidad Distrital de Vicco podrá proceder con los trámites para ejecutar la construcción, que mejorará la conectividad aérea.
Una vez aprobado, la Municipalidad Distrital de Vicco podrá proceder con los trámites para ejecutar la construcción, que mejorará la conectividad aérea.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el expediente técnico para el mejoramiento del aeródromo de Vicco, en la región Pasco, registra un avance del 80% en su proceso de evaluación. La validación del documento se concretaría en las próximas semanas, permitiendo continuar con el procedimiento para ejecutar la obra.

Con esta infraestructura, el departamento del centro del país se encamina a contar con una conexión aérea formal, lo que facilitará el traslado de pasajeros y dinamizará diversas actividades productivas. La revisión técnica se viene desarrollando a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Aeródromo de Vicco en Pasco registra 80% de avance en su expediente técnico

El estado situacional del proyecto fue abordado durante una reunión entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera; el viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz; la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín Ugarte; el alcalde distrital de Vicco, Luis Malpartida Mauricio; y el congresista Héctor Ventura Ángel.

Según lo informado, la evaluación técnica se encuentra en su fase final. Una vez validado el expediente, la Municipalidad Distrital de Vicco, en su calidad de entidad ejecutora, podrá continuar con los pasos administrativos necesarios para hacer viable la construcción del aeródromo.

Las autoridades señalaron que este avance permitirá encaminar la implementación de la infraestructura aérea que ha sido gestionada para mejorar la conectividad de Pasco con otras regiones del país.

Proyecto contempla nuevo terminal y ampliación de pista para aviones de 74 pasajeros

El expediente técnico considera la construcción de un nuevo terminal de pasajeros y la ampliación de la pista de aterrizaje, la cual estará diseñada para permitir la operación de aeronaves con capacidad promedio de 74 pasajeros.

Asimismo, se prevé la implementación de infraestructura complementaria destinada a garantizar condiciones adecuadas para las operaciones aéreas. Estos componentes forman parte del diseño total del proyecto, orientado a dotar al distrito de Vicco de instalaciones acordes a los estándares requeridos.

Tras la validación de este documento, el municipio evalúa la posibilidad de ejecutar la obra bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. Con ello, se buscará concretar la puesta en marcha del aeródromo y fortalecer la conectividad aérea en la región Pasco.

