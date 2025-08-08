¿Cuáles son los costos actualizados para obtener la licencia de conducir según el MTC?
Para obtener tu licencia de conducir, debes aprobar tres pruebas, las cuales son supervisadas por las autoridades correspondientes del MTC.
Muchas personas buscan obtener su licencia de conducir para poder comprarse su primer auto. Por eso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) nos explica cómo realizar el trámite para obtener la licencia o hacer la renovación, ya que esto es muy importante para la ciudadanía.
Cabe resaltar que cada trámite es personal e individual, por lo que el MTC recomienda tener cuidado si decides hacerlo a través de terceras personas, ya que podrían ser estafadores. La entidad señala que cada trámite tiene un costo y está supervisado por autoridades competentes.
¿Cuánto es el costo para obtener tu licencia de conducir?
Para obtener la licencia de conducir en Perú, debes aprobar tres exámenes requeridos por el MTC: un examen médico, uno de reglas y uno de manejo, todos supervisados por las autoridades del MTC. El examen de manejo se realiza en un circuito autorizado y depende de la categoría de licencia que quieras obtener.
El costo de la licencia es S/ 14.70 para la licencia física, que corresponde al derecho de trámite administrativo ante el MTC en Lima, y S/ 6.70 para la licencia electrónica. Si prefieres la licencia física, debes acercarte a la sede ubicada en Jr. Antenor Orrego 1923, en el Cercado de Lima, o a los centros MAC a nivel nacional.
El MTC advierte sobre los estafas de las licencias de conducir
Existen tramitadores de licencias de conducir que prometen facilitar el proceso o garantizar que obtendrás el brevete a la primera, e incluso aseguran tener conexiones con personas dentro de la entidad. Sin embargo, el MTC exhorta a la población a no dejarse engañar por estas estafas.
Estos trámites, a pesar de ser una modalidad de estafa, también conllevan sanciones administrativas, como la anulación de la licencia, e incluso procesos penales que pueden resultar en penas privativas de libertad de varios años.