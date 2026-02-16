HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Intensas lluvias inundan bypass vehicular y generan cancelación de vuelos en Arequipa

El Senamhi reporta acumulaciones máximas de 38 litros por metro cuadrado en Yura y 18 litros en Mariano Melgar. Varias viviendas también sufrieron filtraciones de agua.


La intensa lluvia en Arequipa el 16 de febrero afectó varios puntos, inundando un baipás vehicular y atrapando momentáneamente a dos vehículos, que fueron rescatados por bomberos. | composición LR | difusión

Una intensa lluvia registrada la tarde del lunes 16 de febrero en la ciudad de Arequipa afectó distintos puntos de la urbe. Entre los incidentes, un bypass vehicular quedó inundado y dejó momentáneamente a dos vehículos atrapados. Además, se reportó la cancelación de varios vuelos durante la tarde.

La precipitación fue generalizada en la ciudad. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los distritos con mayor acumulación fueron Yura (Cono Norte), con 38 litros por metro cuadrado, y Mariano Melgar (Cono Sur), con 18 litros por metro cuadrado.



Intensas lluvias en Arequipa el 16 de febrero causaron inundaciones en varios puntos de la ciudad, con un bypass vehicular afectado y vehículos atrapados. Foto: composición.

Vehículos atrapados por precipitaciones

El bypass de la avenida Mariscal Castilla, en el Cercado, volvió a inundarse y dejó a dos unidades varadas. Los ocupantes fueron rescatados por bomberos, mientras que los vehículos tuvieron que ser remolcados.

También se reportó el ingreso de agua a algunas viviendas en distintos distritos, aunque la plataforma provincial de Defensa Civil aún no emite un balance consolidado. Asimismo, se activaron varias quebradas o torrenteras de la ciudad.



Asimismo, el agua ingresó a varias viviendas, mientras la plataforma de Defensa Civil aún no ha publicado un balance consolidado sobre los daños. Foto: composición.

Vuelos cancelados

El temporal obligó a cancelar nuevamente operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. En total, se suspendieron ocho vuelos —entre salidas y llegadas— desde las 4:00 p.m.

