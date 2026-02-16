Candidato presidencial Roberto Sánchez fue operado en clínica de Arequipa tras sufrir en carne propia la crisis del sector salud

Congresista fue trasladado a una clínica local de la ciudad. Foto: Composición LR / Difusión

El congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, sufrió un cuadro de apendicitis durante su campaña proselitista en la región Arequipa. Finalmente, fue operado en la clínica San Pablo de la Ciudad Blanca y permanece internado en recuperación.

Según informó el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, Sánchez fue diagnosticado con el cuadro de apendicitis el último domingo en la localidad de Atico, provincia de Caravelí. Ante la falta de infraestructura y especialistas fue referido al hospital de la provincia de Camaná, a cuatro horas de distancia.

El funcionario de Salud informó que en el Hospital de Camaná ya se había preparado el equipo quirúrgico para la operación, pero Roberto Sánchez rehusó y pidió su traslado a la ciudad de Arequipa. "El congresista optó por venirse a la ciudad de Arequipa", dijo Oporto.

El coordinador de JPP en Arequipa, Ronald Fernández, informó que el candidato presidencial finalmente fue referido a la clínica San Pablo donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Ahora permanece en recuperación, por un lapso de al menos 4 días.

Candidato vivió en carne propia carencias del servicio de salud pública

Roberto Sánchez vivió el calvario que pasan todos los pobladores de la provincia de Caravelí que requieren una intervención quirúrgica de urgencia. Debido a la falta de especialistas, deber ir hacia la provincia de Camaná, a 4 horas de distancia.

El gerente de Salud de Arequipa sostuvo que por la falta de presupuesto es complicado que en un mediano plazo se implementen las cirugías en la provincia de Caravelí. Pidió a Roberto Sánchez promover un incremento de los recursos del sector salud ahora que vivió las carencias.

"Ahora que el congresista ha sufrido en carne propia los problemas de la limitación de la atención, que pueda ayudarnos a que se consiga mayor presupuesto", sentenció Oporto.