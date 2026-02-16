HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Guerra entre Fuerza Popular y Renovación Popular | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Candidato presidencial Roberto Sánchez fue operado en clínica de Arequipa tras sufrir en carne propia la crisis del sector salud

El legislador fue diagnosticado con apendicitis en la provincia de Caravelí; sin embargo, no pudo ser intervenido en la jurisdicción por la falta de especialistas y tuvo que ser referido.

Congresista fue trasladado a una clínica local de la ciudad. Foto: Composición LR / Difusión
Congresista fue trasladado a una clínica local de la ciudad. Foto: Composición LR / Difusión

El congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, sufrió un cuadro de apendicitis durante su campaña proselitista en la región Arequipa. Finalmente, fue operado en la clínica San Pablo de la Ciudad Blanca y permanece internado en recuperación.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según informó el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, Sánchez fue diagnosticado con el cuadro de apendicitis el último domingo en la localidad de Atico, provincia de Caravelí. Ante la falta de infraestructura y especialistas fue referido al hospital de la provincia de Camaná, a cuatro horas de distancia.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El funcionario de Salud informó que en el Hospital de Camaná ya se había preparado el equipo quirúrgico para la operación, pero Roberto Sánchez rehusó y pidió su traslado a la ciudad de Arequipa. "El congresista optó por venirse a la ciudad de Arequipa", dijo Oporto.

El coordinador de JPP en Arequipa, Ronald Fernández, informó que el candidato presidencial finalmente fue referido a la clínica San Pablo donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Ahora permanece en recuperación, por un lapso de al menos 4 días.

PUEDES VER: Roberto Sánchez fue internado de emergencia: candidato presidencial suspendió sus actividades

lr.pe

Candidato vivió en carne propia carencias del servicio de salud pública

Roberto Sánchez vivió el calvario que pasan todos los pobladores de la provincia de Caravelí que requieren una intervención quirúrgica de urgencia. Debido a la falta de especialistas, deber ir hacia la provincia de Camaná, a 4 horas de distancia.

El gerente de Salud de Arequipa sostuvo que por la falta de presupuesto es complicado que en un mediano plazo se implementen las cirugías en la provincia de Caravelí. Pidió a Roberto Sánchez promover un incremento de los recursos del sector salud ahora que vivió las carencias.

"Ahora que el congresista ha sufrido en carne propia los problemas de la limitación de la atención, que pueda ayudarnos a que se consiga mayor presupuesto", sentenció Oporto.

Notas relacionadas
¿Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones 2026: cuánto pagaré según el lugar donde viva

Multa por no votar en Elecciones 2026: cuánto pagaré según el lugar donde viva

LEER MÁS
¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026? Esto es lo que dice la ONPE

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026? Esto es lo que dice la ONPE

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
Keiko Fujimori sale en defensa del presidente José Jerí: Fuerza Popular no apoyará censura

Keiko Fujimori sale en defensa del presidente José Jerí: Fuerza Popular no apoyará censura

LEER MÁS
Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tomógrafos en Rebagliati y Almenara generaron riesgos a la salud y perjuicio de S/12 millones, advierte Contraloría

RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos en la fecha 3 del Torneo Apertura

Política

RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025