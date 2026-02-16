Los detenidos tenían planificado atacar una obra de Sedapal en el límite entre Lima y Callao | Composición LR | Francisco Erazo

Tres individuos identificados como Jhon Espinoza, Jhonatan Francisco Moreno y Franco García fueron aprehendidos en la clínica universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la mañana del lunes 16 de febrero.

Los criminales, conocidos bajo el alias de Los Malditos de San Marcos, poseían un cartucho de dinamita, un teléfono móvil, S/500 en efectivo y tres tarjetas de débito de diversas entidades bancarias, las cuales utilizaban para depositar los fondos provenientes de las extorsiones.

Jhon Espinoza, Jhonatan Francisco Moreno y Franco García fueron detenidos con artefacto explosivo en su poder. Foto: Composición LR

Banda delictiva iba a atacar una obra de Sedapal

Según la información proporcionada por la policía, los arrestados tenían planeado atacar una construcción del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), en la frontera entre Callao y Lima, con el cartucho de dinamita incautado. Además, Jhon Espinoza, quien estuvo recluido en el penal de Sarita Colonia, admitió que el artefacto explosivo iba a ser utilizado para extorsionar.

"Estuve en el centro penitenciario por posesión ilegal de armas. (El explosivo) Lo iba a vender por S/500. Me enviaron para coordinar", declaró Espinoza. Por su parte, Moreno aseguró haber estado involucrado en casos de extorsión en 2024 en Cercado de Lima, donde otra construcción también habría sido objeto de amenazas. Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial para realizar las diligencias pertinentes.

