¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte

Empresas como El Rápido y Santa Cruz anunciaron las acciones que adoptarán frente al aumento de la violencia y la falta de garantías para su seguridad.

Gremios evalúan acatar un paro de transportistas tras el asesinato de un chofer de El Rápido
Gremios evalúan acatar un paro de transportistas tras el asesinato de un chofer de El Rápido | Composición LR

Conductores de Lima Norte evalúan sumarse a un paro convocado por El Rápido para este lunes 16 de febrero, tras el asesinato de uno de sus choferes el sábado 14. Ante la escalada delictiva, los gremios del Cono Este, Sur y Norte informaron que la protesta sería inminente; no obstante, optaron por no precisar la fecha ni la modalidad para resguardar su estrategia.

Según Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte-Conet Perú, la nueva medida de fuerza se concretará después de la reunión entre el consorcio de El Rápido y Tu Transporte Unido. "Han tomado la determinación de convocar un paro. Darán a conocer la hora y la fecha en cualquier momento", manifestó el dirigente a La República.

Nuevo paro de transportistas

Tanto las empresas de El Rápido como Santa Cruz han anunciado el cese de sus operaciones para este lunes 16 de febrero. "Paralizaremos totalmente como medida de protesta pacífica y llamado urgente a las autoridades para que adopten acciones efectivas frente a esta situación", se lee en uno de los pronunciamientos.

Por su parte, Martín Ojeda, portavoz de Transportes Unidos, indicó que la decisión del resto de asociaciones aún se encuentra en análisis. "Los del norte estamos evaluando una marcha, encabezada lógicamente por El Rápido. Se están sumando más sectores en las próximas horas", sostuvo.

Asimismo, Julio Rau Rau reiteró que la comunicación oficial se difundirá en los próximos días. "Sí paralizaremos, esa es la verdad. En cualquier día lo daremos a conocer", señaló. Entretanto, diversos grupos y empresas ya adelantaron sus disposiciones.

Violencia contra conductores continúa

Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados contra el rubro del transporte en Lima Metropolitana y el Callao. Estos ataques dejaron 93 personas fallecidas y 76 heridas.

El reporte oficial detalla que San Juan de Lurigancho encabeza la relación de distritos con mayor número de casos vinculados a extorsiones durante 2025. Le siguen San Martín de Porres, donde se produjo el más reciente homicidio contra un chofer de El Rápido, y Comas.

