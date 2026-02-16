HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Policía revela que capturó a tres presuntos implicados en el atentado a conductor de El Rápido: "Se les incautó un arma de fuego"

El asesinato provocó la paralización de 8 empresas de transporte en Lima y el Callao este 16 de febrero.

Según la PNP, uno de los detenidos es peruano y otro de nacionalidad extranjera.
Según la PNP, uno de los detenidos es peruano y otro de nacionalidad extranjera. | Foto: composición LR/TvPerú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que capturó a tres presuntos implicados en el atentado contra el conductor de la empresa El Rápido, Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, que conmocionó al sector transporte y motivó el paro de varias líneas este lunes 16 de febrero.

Según detalló el coronel PNP Jesús Eusebio Talla de la Cruz, jefe de investigación criminal en Lima Norte, la intervención se realizó tras un operativo de inteligencia ejecutado por agentes, luego del ataque armado ocurrido la noche del sábado.

El alto mando señaló que, durante la retención, a los intervenidos se les incautó un arma de fuego oculta en una motocicleta, además de 2 kilos de marihuana.

“Ahorita nos encontramos en el proceso de complementar las informaciones a fin de determinar si el arma fue empleada en otro hecho similar de sicariato. Por visualización de cámaras y otras pericias, se está buscando si el vehículo menor fue empleado en otro hecho”, sostuvo.

Un peruano y un extranjero entre los detenidos

Entre los detenidos figura un peruano, un ciudadano de nacionalidad extranjera y un tercero cuya identidad no ha podido ser determinada, debido a que no figura en los registros oficiales del Reniec. Las diligencias continúan para esclarecer su participación en los hechos.

“Estamos ahora en proceso de corroborar primero quién es y su nacionalidad”, agregó.

8 empresas paralizan sus unidades este 16 de febrero

El asesinato del conductor de la empresa El Rápido provocó una inmediata reacción de 8 gremios de transporte urbano, que anunciaron la paralización de labores para este lunes 16 de febrero en distintas zonas de Lima y el Callao como medida de protesta frente al avance de la criminalidad.

Los trabajadores del sector denunciaron que son víctimas constantes de extorsiones, amenazas y ataques armados, y que no cuentan con garantías suficientes para desempeñar su labor.

Entre las líneas que confirmaron la suspensión de sus servicios figuran El Rápido, Etupsa 73, Salamanca Parral S. A., La 50, Huáscar, Santa Cruz, ET Guadulfo Silva, ET Pesquero, Lipetsa y Nueva América. Sus recorridos conectan distritos clave de la capital, desde San Martín de Porres y Carabayllo hasta Manchay y Villa El Salvador.

En medio de la jornada de protestas, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, detuvo a un conductor de El Rápido en la vía Hábich. Según la autoridad policial, el chofer bloqueaba la vía; sin embargo, la captura se realizó sin mayor identificación del intervenido.

