Integración y fortalecimiento de la justicia de paz en Tumbes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderada por el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia mediante una jornada integral de aprendizaje y reconocimiento. El evento, coordinado por la Abog. Dalila Elizabeth Porras Estrada y todo el equipo de la ODAJUP, no solo buscó potenciar las capacidades técnicas, sino también el bienestar personal de quienes son el primer rostro del Poder Judicial ante la ciudadanía.

Un homenaje especial a la mujer Jueza de Paz

​En un momento sumamente emotivo, el presidente de la Corte aprovechó la presencia de las magistradas para rendirles un merecido homenaje. Con la entrega de una rosa a cada una de ellas, el Dr. Verapinto destacó el rol fundamental, la sensibilidad y la firmeza de la mujer en la administración de la justicia de paz, valorando su entrega diaria en cada jurisdicción.

Salud Mental y Bienestar: Ejes fundamentales

​Entendiendo que el juez es, ante todo, un ser humano, la jornada contó con la valiosa participación de la Psic. Lissette Berrios Albines, del Centro de Salud Mental Tumpis (San Juan de la Virgen), quien desarrolló la ponencia 'Fortaleciendo una vida mental sana', brindando herramientas de autocuidado a los asistentes. Asimismo, el psicólogo Howell Edgardo Limo Rico, en representación de la OIM, abordó el tema 'La vida después de los 50', promoviendo espacios de reflexión sobre el proyecto de vida y el bienestar personal.

Capacitación técnica y defensa de derechos

​El fortalecimiento de capacidades incluyó:

​Derechos de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Un bloque crucial a cargo de las doctoras Jharaldine Jheins Herquinio Pérez y Silvia Rosa Suysuy Carrasco, representantes de la Oficina Defensorial de Tumbes, quienes disertaron sobre la prevención de la victimización y la protección de derechos en situaciones de vulnerabilidad.

​Redacción de Sentencias: Un taller práctico liderado por la Abog. Dalila Porras Estrada, orientado a mejorar la eficiencia y claridad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Logística para el servicio

​Al cierre de la jornada, la Administración Distrital realizó la entrega de material de limpieza y de oficina a los jueces de paz, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para seguir cumpliendo su importante labor en sus respectivas comunidades.

​Con estas acciones, la Corte de Tumbes continúa trabajando por una justicia más eficiente, humana y cercana a su población