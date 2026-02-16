Población de Lambayeque se encuentra en alerta por desborde de ríos tras intensas lluvias. | Foto: difusión

La situación hídrica en la región Lambayeque y Cajamarca están en alerta tras las persistentes lluvias registradas en la sierra norte del país. Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los ríos La Leche y Chancay superaron sus niveles de seguridad, y se sitúan en el umbral hidrológico rojo, lo que representa un peligro inminente de desborde.

De acuerdo con la entidad, estos valores están relacionados con las lluvias intensas reportadas en los últimos días en la cabecera de la cuenca del río. Por ello, recomendó a la población que se aleje de la ribera y evite cruzar a pie corrientes de agua que superen sus rodillas.

Río La Leche: 16 centros poblados bajo amenaza

El río La Leche alcanzó un nivel crítico de 3,7 metros en la estación Puchaca, ubicada en el distrito de Incahuasi. Ante este incremento, el Senamhi identificó al menos 16 localidades que podrían verse seriamente afectadas por inundaciones.

Zonas en riesgo: La Calzada, San Juan, Magdalena, Tres Puentes A y B, La Cirila, Las Juntas, San Pedro de Sasape, Señor de Luren, Monteverde, San Isidro, Huaca Culpón Alto, Íllimo, Batán Grande, Pacora y Pítipo.

Sebamhi advierte que desborde de ríos afectaría a 16 pueblos. Foto: Senamhi

Río Chancay con alerta de caudal extremo

Por su parte, el río Chancay, en Cajarmarca, registró un caudal de 295,38 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Cirato (distrito de Catache). Este volumen de agua pone en riesgo a diversas comunidades de la cuenca baja y media, donde la fuerza del río amenaza con sobrepasar las defensas ribereñas.

Las potenciales áreas de afectación por inundación serían zonas pobladas y agrícolas más bajas, como Campamento Cirato, Sirato, La Oroya y San Carlos. Asimismo, el Senamhi advirtió que continúa vigilante del comportamiento del río ante posibles afectaciones.

Recomendaciones por alerta roja de desbordes de ríos en Lambayeque y Cajamarca

Ante el panorama de emergencia, Senamhi emitió las siguientes directrices para la población y las autoridades locales.