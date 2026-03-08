Elecciones en el CAL: abogados decidirán entre Delia Espinoza y Humberto Abanto a su nuevo decano

El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) gobernará en el periodo del 2026-2027. | Foto: composición LR/ Sebastián Blanco/ difusión

El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) gobernará en el periodo del 2026-2027. | Foto: composición LR/ Sebastián Blanco/ difusión

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se prepara para una nueva jornada electoral este 14 de marzo, fecha en la que Delia Espinoza y Humberto Abanto se medirán en segunda vuelta. Este proceso llega marcado por una serie de controversias que han salpicado no solo a los candidatos, sino también al Comité Electoral y a la actual gestión del decanato.

Actualmente, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia institucional. El proceso para elegir al sucesor del actual decano, Raúl Canelo, no solo se define entre dos visiones opuestas del derecho, sino que está inmerso en una red de conflictos administrativos y legales.

Desde que iniciaron las elecciones, el Comité Electoral fue cuestionado por fijar dos fechas para el proceso electoral, lo cual fue señalado como un procedimiento que generaba gastos dobles. Asimismo, fue criticado por las dificultades en el sistema de pagos, la desorganización en los locales de votación durante la primera vuelta y la demora en emitir los resultados del ganador del representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas situaciones generaron que la Junta de Vigilancia solicitara al decano del CAL, Raúl Canelo, abrir una Sesión Extraordinaria para pedir la remoción del Comité Electoral. Este pedido generó que los miembros del comité, Tania Paliza, Delia Muñoz y Carlos Pérez, emitieran un comunicado donde anunciaron la suspensión del proceso electoral y reprogramación de las funciones. De esta manera, se vio afectado el nombramiento del representante ante el JNE y la continuidad de la segunda vuelta de las elecciones.

Sin embargo, durante esta Sesión Extraordinaria, el representante de la Junta de Vigilancia, el magister Dennis Noe Icochea Florian, desestimó su pedido y pidió que ya no haya votaciones para remover al Comité Electoral, lo que significó la permanencia de los representantes en su cargo y la continuación del proceso electoral. Al respecto, Delia Muñoz indicó que este proceso fue una clara injerencia en la autonomía del comité. Mientras que el decano indicó a este medio que sus declaraciones eran “falsas” y negó alguna injerencia.

"(El Comité Electoral) tiene autonomía para llevar el proceso electoral, pero es una autonomía funcional, en materia electoral, interna, pero no puede ser una autonomía absoluta y más aún en temas económicos", reveló Canelo para La República.

Tras estos traspiés, el Comité Electoral reinició el viernes 6 de marzo la agenda oficial con la proclamación del abogado Gunther Gonzales como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones y la designación de Willy Ramírez como su accesitario.

Ahora lo que se espera son las próximas elecciones de segunda vuelta que permitirán elegir al reemplazo del actual decano Raúl Canelo. Sin embargo, lo que se dirime en las urnas no es solo un cambio de nombres, sino el rumbo de una institución que históricamente ha sido la "conciencia jurídica" del país y que hoy atraviesa una profunda crisis de identidad.

Delia Espinoza y Humberto Abanto pasaron a segunda vuelta

En las elecciones del sábado 28 de febrero, ambos candidatos salieron con la mayoría de votos en la primera vuelta. Delia Espinoza, quien representa a la lista 3, alcanzó un total de 18.899 votos, mientras que Humberto Abanto, representante de la lista 11, superó los 12 mil respaldos. Sin embargo, ninguno superó el 50% que solicitaba el estatuto del CAL para alzarse como ganador de las elecciones.

Esta situación obligó a la entidad a realizar una segunda vuelta entre ambas listas. Sin embargo, ambos candidatos han sido cuestionados por los vínculos previos que tienen por su labor profesional.

En el caso de Delia Espinoza, ha despertado críticas de quienes consideran que su procedencia del Ministerio Público —y su situación legal tras ser suspendida por la JNJ— podría trasladar las pugnas del sistema judicial al interior del CAL.

Por otro lado, a Humberto Abanto, sus detractores lo vinculan con casos de corrupción política, como el 'Arbitrajes de Odebrecht', lo que es usado para cuestionar la "ética" que representaría en el decanato.

Ambos candidatos llegarán a la segunda vuelta el sábado 14 de marzo y, a partir de los resultados, se decidirá quién asumirá el decanato, por dos años, para el periodo 2026-2027. Al respecto, el actual decano Canelo indicó a este medio que el proceso de las elecciones ya se encuentra en manos de la gestión del Comité Electoral.

“Para la segunda vuelta, desde la perspectiva de la directiva y mía propia, hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado y espero que sea un éxito y que el comité lo haga con todo el rigor y transparencia posible”, señaló.

El papel del decano en el Colegio de Abogados y el país

El papel del Decano no es solo un cargo honorífico, sino que personifica al Colegio de Abogados de Lima y lidera el gremio jurídico más influyente del país. Tiene un rol de naturaleza deontológica, es decir, establece estándares mínimos para el funcionamiento de los abogados en la justicia peruana.

Ante la inestabilidad política, el Decano tiene el deber de fijar una postura jurídica que sirva de guía constitucional. Su liderazgo es clave; sin embargo, su perfil y agenda particular podrían definir el nivel de injerencia y protagonismo que el gremio asume en la escena pública.

Es importante destacar el peso político del CAL: no solo tiene la potestad de proponer leyes al Congreso, sino que también actúa como guardián de la Carta Magna al poder impugnar normas inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional.

Elección del Colegio de Abogados es un reflejo de las elecciones del 12 de abril

Lo que se observa durante las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima (CAL) no es solo una disputa gremial, sino un "microcosmos" de la política nacional que adelanta las tensiones, la polarización y los perfiles que veremos en las elecciones generales del 12 de abril.

Al igual que en la carrera por el sillón presidencial, el CAL se ha dividido en dos bloques, las de Abanto y Espinoza, transversalmente opuestas. El primero son los “progresistas”, que se muestran como éticos o morales; mientras que el segundo son los que defienden el “establishment” y la situación actual dentro del decanato.

La primera jornada electoral del CAL estuvo marcada por el desinterés, 3.566 votos nulos y 810 en blanco, un reflejo fiel de lo que podría repetirse en las elecciones generales. Esta tendencia alerta sobre un electorado que no se identifica con las propuestas actuales y que llega a las urnas sin un referente claro.