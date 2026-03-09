Una mujer de Florida de 35 años, identificada como Ivanna Ortiz por el Departamento de Policía de Los Ángeles, fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato después de que atacara a balazos el domingo 7 de marzo la casa de la cantante Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles. En el interior se encontraban su novio, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, y los tres hijos de la pareja.

La fémina permaneció bajo custodia después de que la policía respondiera el domingo por la tarde a un reporte de disparos desde un auto contra la casa de la nueve veces ganadora del Grammy en el barrio de Beverly Crest de Los Ángeles. Según reportó TMZ, la acusada se acercó a la propiedad y disparó varias veces a la vivienda.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo están Rihanna, su pareja e hijos tras disparos a su mansión?

El tiroteo en la mansión de Rihanna se reportó alrededor de la 1.30 p. m. en la casa que comparte con la estrella del hip hop A$AP Rocky y sus tres hijos. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a los medios que los artistas y los niños estaban en casa en el momento del tiroteo, pero no se reportaron heridos.

Ortiz, la única persona en el auto, fue arrestada a unos cinco kilómetros de distancia durante una intervención en la comunidad de Sherman Oaks, al oeste del Valle de San Fernando, según informó la policía. Fue encarcelada bajo fianza.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ivanna Ortiz disparó entre siete y nueve balas con lo que la policía describió como un rifle tipo AR-15. Un video mostró lo que parecían ser impactos de bala en la puerta principal de la casa.

¿Por qué atacó a disparos Ivanna Ortiz la mansión de Rihanna?

Los registros policiales indican que Ivanna Ortiz tiene antecedentes policiales en Florida. El Departamento Correccional del Condado de Orange, Florida, confirmó que la mujer fue arrestada bajo sospecha de agresión por violencia doméstica en junio de 2023 y que violó una orden judicial tres meses después.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe la razón que motivó a la mujer de 35 años a atacar a tiros la mansión de la estrella del pop. En una publicación del 23 de febrero en la página de Facebook de Ortiz, se mencionó y etiquetó a Rihanna.