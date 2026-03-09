HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Alerta en la Amazonía: denuncian abusos contra niñas awajún en Condorcanqui | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Entretenimiento

Mujer ataca a balazos la mansión de Rihanna con la cantante dentro y desata pánico en Beverly Hills: la acusan de intento de homicidio

La mujer identificada como Ivanna Ortiz fue arrestada y acusada de intento de homicidio tras tirotear la mansión de Rihanna, quien se encontraba en el interior junto a sus hijos y pareja.

Rihanna se encontraba con sus hijos y pareja dentro de la residencia. Foto: Composición LR/Instagram.
Rihanna se encontraba con sus hijos y pareja dentro de la residencia. Foto: Composición LR/Instagram.

Una mujer de Florida de 35 años, identificada como Ivanna Ortiz por el Departamento de Policía de Los Ángeles, fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato después de que atacara a balazos el domingo 7 de marzo la casa de la cantante Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles. En el interior se encontraban su novio, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, y los tres hijos de la pareja.

La fémina permaneció bajo custodia después de que la policía respondiera el domingo por la tarde a un reporte de disparos desde un auto contra la casa de la nueve veces ganadora del Grammy en el barrio de Beverly Crest de Los Ángeles. Según reportó TMZ, la acusada se acercó a la propiedad y disparó varias veces a la vivienda.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se emociona al encontrarse con Rihanna en el estreno mundial de 'Pitufos': "Hermosa"

lr.pe

¿Cómo están Rihanna, su pareja e hijos tras disparos a su mansión?

El tiroteo en la mansión de Rihanna se reportó alrededor de la 1.30 p. m. en la casa que comparte con la estrella del hip hop A$AP Rocky y sus tres hijos. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a los medios que los artistas y los niños estaban en casa en el momento del tiroteo, pero no se reportaron heridos.

Ortiz, la única persona en el auto, fue arrestada a unos cinco kilómetros de distancia durante una intervención en la comunidad de Sherman Oaks, al oeste del Valle de San Fernando, según informó la policía. Fue encarcelada bajo fianza.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ivanna Ortiz disparó entre siete y nueve balas con lo que la policía describió como un rifle tipo AR-15. Un video mostró lo que parecían ser impactos de bala en la puerta principal de la casa.

PUEDES VER: Muere el padre de Rihanna, Ronald Fenty, a los 70 años: ¿qué le pasó?

lr.pe

¿Por qué atacó a disparos Ivanna Ortiz la mansión de Rihanna?

Los registros policiales indican que Ivanna Ortiz tiene antecedentes policiales en Florida. El Departamento Correccional del Condado de Orange, Florida, confirmó que la mujer fue arrestada bajo sospecha de agresión por violencia doméstica en junio de 2023 y que violó una orden judicial tres meses después.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe la razón que motivó a la mujer de 35 años a atacar a tiros la mansión de la estrella del pop. En una publicación del 23 de febrero en la página de Facebook de Ortiz, se mencionó y etiquetó a Rihanna.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria se emociona al encontrarse con Rihanna en el estreno mundial de 'Pitufos': "Hermosa"

Alejandra Baigorria se emociona al encontrarse con Rihanna en el estreno mundial de 'Pitufos': "Hermosa"

LEER MÁS
Muere el padre de Rihanna, Ronald Fenty, a los 70 años: ¿qué le pasó?

Muere el padre de Rihanna, Ronald Fenty, a los 70 años: ¿qué le pasó?

LEER MÁS
Rihanna confirma su nuevo embarazo en la Met Gala: espera su tercer bebé con A$AP Rocky

Rihanna confirma su nuevo embarazo en la Met Gala: espera su tercer bebé con A$AP Rocky

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

LEER MÁS
Fonseca anuncia concierto en Lima 2026: entradas, precios y todo lo que debes saber

Fonseca anuncia concierto en Lima 2026: entradas, precios y todo lo que debes saber

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer ataca a balazos la mansión de Rihanna con la cantante dentro y desata pánico en Beverly Hills: la acusan de intento de homicidio

Esta es la lista de los 36 candidatos presidenciales y sus partidos para las Elecciones Generales Perú 2026

Casandra Tola: “La obra de José Tola invita a cuestionarlo todo”

Entretenimiento

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

La Tigresa del Oriente anuncia gira internacional 'The Queen of Therians Tour': qué países visitará y cuándo inicia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Esta es la lista de los 36 candidatos presidenciales y sus partidos para las Elecciones Generales Perú 2026

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Elecciones en el CAL: abogados decidirán entre Delia Espinoza y Humberto Abanto a su nuevo decano

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025