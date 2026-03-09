HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte del Santa reconoce a juezas y servidoras judiciales por el Día Internacional de la Mujer

Más de 150 mujeres se dieron cita en el Módulo Penal para ser homenajeadas, subrayando su desempeño en los ámbitos jurisdiccional y administrativo de la Corte del Santa.

La actividad incluyó discursos de felicitación y un toque musical a cargo de servidores judiciales. Fuente: Difusión.
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una reunión de reconocimiento dirigida a las juezas y servidoras judiciales de la institución, con el objetivo de destacar su compromiso, esfuerzo y valioso aporte al servicio de justicia.

La actividad se llevó a cabo en la sede del Módulo Penal, donde se congregaron más de 150 mujeres que forman parte de la labor jurisdiccional y administrativa de la Corte del Santa. Durante la reunión se resaltó el rol fundamental que cumplen las mujeres en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la atención a la ciudadanía.

En representación del presidente de la Corte del Santa, Dr. Óscar Ramiro Pérez Sánchez, participó la Dra. Anita Alva Vásquez. Asimismo, estuvieron presentes la Dra. Celia Bustos Balta, en representación del Codapoj; el Dr. Fredy Rojas Sánchez, juez del Módulo Penal; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, abogado Carlo Palacios Díaz, quienes expresaron palabras de felicitación a todas las asistentes por su importante labor dentro de la institución.

El toque musical estuvo a cargo de los servidores judiciales Marco Aurelio Ramos y Jamil Flores, quienes deleitaron con sus temas a las homenajeadas.

La actividad fue organizada por la Presidencia de Corte, el Comité de Damas - CODAPOJ Santa, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y el SUB CAFAE Santa, como una forma de reconocer y valorar el trabajo que diariamente realizan las mujeres que integran esta institución.

