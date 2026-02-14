Turista turco sufre el robo de su celular a solo dos cuadras de Palacio de Gobierno

El agraviado denuncia el acto en sus redes sociales y exigió mayor control de parte de las autoridades. | Foto: composición LR/Latina.

El agraviado denuncia el acto en sus redes sociales y exigió mayor control de parte de las autoridades. | Foto: composición LR/Latina.

Este 14 de febrero, un turista de nacionalidad turca fue víctima de un violento robo mientras recorría por el Cercado de Lima y grababa con su celular la arquitectura colonial del Centro Histórico. El hecho ocurrió en la cuadra dos del jirón Conde de Superunda, frente al Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario, y a solo dos cuadras del Palacio de Gobierno, una de las zonas más vigiladas del país.

Otra turista, que también filmaba la zona, captó accidentalmente el momento en que el delincuente, que se desplazaba solo en una motocicleta, aprovechó un descuido del visitante extranjero para arrebatarle su teléfono y huir rápidamente hacia la calle Rufino Torrico. Tras el asalto, el turista intentó perseguir al ladrón, pero no logró alcanzarlo debido a la velocidad del vehículo.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En la vía están instaladas cámaras de seguridad, que serán utilizadas por las autoridades para identificar al responsable. Sin embargo, no se observó presencia policial ni de personal de Serenazgo al momento del arrebato, a pesar de que el incidente ocurrió a cuatro cuadras de una comisaría.

El agraviado difundió el caso a través de sus redes sociales, exigiendo mayor control y vigilancia en el Centro Histórico. Por su parte, personal de la Municipalidad de Lima precisó para Latina que en esta zona no está restringido el tránsito de motocicletas ni vehículos particulares, aunque sí está prohibido su estacionamiento, lo cual, según los vecinos, facilita la fuga de criminales tras cometer robos al paso.

La preocupación ciudadana ha aumentado, ya que este sería el segundo incidente de inseguridad en la zona. Hace tres semanas, cámaras de seguridad registraron cómo dos individuos dejaron un explosivo en la puerta de una óptica, a solo cuatro cuadras del Palacio de Gobierno.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.