Roban equipos de S/40 mil, pero PNP habría pedido a víctima que investigue su propio caso: “Nos avisas si encuentras algo”

La víctima acudió a la comisaría, pero expresó sorpresa por la falta de acción policial. A raíz de esto, inició una búsqueda por su cuenta, logrando identificar a tres sospechosos.

Cámaras captan a un sospechoso del robo en San Luis. Foto: composición LR
Foto: composición LR

Un productor audiovisual denunció el robo de sus equipos de grabación valorizados en aproximadamente 40 mil soles tras un ilícito ocurrido en su vivienda ubicada en San Luis. El agraviado relató que desconocidos ingresaron al inmueble y se llevaron cámaras digitales, un dron, micrófonos especializados y una laptop recientemente adquirida, insumos indispensables para cumplir contratos pendientes.

De acuerdo con su versión, el hecho se produjo durante el último fin de semana, cuando los responsables aprovecharon un momento de ausencia. Al retornar, encontró ambientes revueltos y constató la pérdida del material con el que desarrolla proyectos independientes.

Denuncia y respuesta recibida en comisaría

Tras advertir lo sucedido, el comunicador acudió a la dependencia policial correspondiente con la finalidad de formalizar la acusación y solicitar diligencias inmediatas. Según declaró a medios locales, la respuesta brindada por efectivos generó sorpresa e indignación. Señaló que le indicaron revisar grabaciones cercanas y recopilar indicios por cuenta propia; en caso de ubicar pistas relevantes, debía avisar para que personal uniformado intervenga.

“Me dijo que, si encuentra algo, si encuentro yo a alguien o algo por ahí que le avise para que vengan”, manifestó el afectado, quien cuestionó el procedimiento sugerido. La institución encargada de velar por la seguridad ciudadana no habría iniciado acciones inmediatas tras registrar el caso, siempre conforme al testimonio difundido públicamente. Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial que detalle medidas adoptadas respecto a este caso.

Búsqueda autónoma y reclamo por mayor apoyo

Ante la falta de resultados iniciales, la víctima decidió revisar cámaras de vigilancia instaladas en predios colindantes. Gracias a ese esfuerzo, logró identificar a tres sujetos y un vehículo presuntamente vinculado con la desaparición de sus pertenencias. Esa información fue puesta en conocimiento de autoridades, esperando avances concretos.

El denunciante explicó que se mudó recientemente buscando tranquilidad; sin embargo, la experiencia vivida ha generado desconfianza. Además del impacto financiero, enfrenta incertidumbre laboral debido a la carencia de instrumentos esenciales para continuar producciones pactadas.

Víctimas de hechos delictivos en Lima

Entre abril y setiembre del 2025, el 25,1% de la población urbana de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). En las principales ciudades, la proporción alcanzó el 26,7%, mientras que en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao también se ubicó en 26,7%, lo que representa una reducción de 3,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a percepción, el 85,1% de personas en el ámbito urbano considera que podría ser afectada por la delincuencia en los próximos doce meses. Asimismo, el 57,1% manifestó sentirse insegura al caminar sola por su zona durante la noche.

