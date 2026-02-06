Ministros defienden a José Jerí: justifican contrataciones tras visitas a Palacio y falta de pronunciamiento

Continúan los destapes en Palacio. Salen a la luz más contrataciones de hombres y mujeres que pasaron la noche en la casa de Pizarro. Foto: composición LR

Continúan los destapes en Palacio. Salen a la luz más contrataciones de hombres y mujeres que pasaron la noche en la casa de Pizarro. Foto: composición LR

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el ministro de Defensa defendieron públicamente a José Jerí luego de las denuncias periodísticas que revelaron las visitas de jóvenes mujeres a Palacio en horarios nocturnos y días feriados, seguidas de contrataciones en entidades públicas. Ambos negaron irregularidades y expresaron su respaldo al mandatario durante una actividad oficial en Lima.

Las declaraciones se dieron en el lanzamiento de las campañas de las PIAS Terrestres 2026, organizado por el programa PAIS del Midis en coordinación con el Ejército. El evento se realizó en el Pentagonito y congregó a autoridades del Ejecutivo y mandos militares.

El pronunciamiento ocurre tras la difusión del informe de Cuarto Poder, que detalló que al menos cinco mujeres, entre 29 y 38 años, ingresaron al Despacho Presidencial y luego obtuvieron órdenes de servicio o contratos en distintas dependencias del Estado. La coincidencia en fechas generó cuestionamientos sobre los criterios de selección.

Lesly Shica, ministra de Desarrollo: “La información es pública”

La ministra Lesly Shica afirmó que el presidente aclaró la situación ante el Consejo de Ministros. “El presidente ha sido claro con nosotros y todos los documentos están en los portales de Transparencia como así corresponde. La información es pública”, señaló.

Shica defendió a las trabajadoras cuestionadas y rechazó insinuaciones sobre su idoneidad. “Todo el personal, sea varón o mujer, que nos acompaña en todas las disposiciones del campo y en el territorio […] es personal digno”, sostuvo ante los medios.

También pidió respeto hacia las personas involucradas. “Tanto los varones como las mujeres, todos, tienen padres, madres de familia y su dignidad es un principio que se debe respetar en el camino”, afirmó. No detalló cuáles fueron los requisitos técnicos que sustentaron cada una de las contrataciones observadas.

César Díaz, ministro de Defensa: “No ha existido ninguna situación ilegal”

El ministro de Defensa, César Díaz, participó en la misma actividad por tratarse de una intervención conjunta entre el Midis y el Ejército. En ese contexto, fue consultado por el caso vinculado a José Jerí y las visitas a Palacio.

Díaz aseguró que el Gabinete no advierte infracción alguna. “Nosotros tenemos el pleno conocimiento de que no ha existido ninguna situación ilegal […] Eso no significa comisión de ningún delito”, declaró.

El titular de Defensa pidió no adelantar conclusiones. “No hay que adelantar juicios de valor. Tenemos la confianza y el total respaldo al señor presidente”, afirmó. Tampoco respondió sobre la coincidencia entre las reuniones registradas en Palacio y las posteriores contrataciones en el Estado.