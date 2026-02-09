HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Política

José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

La requisa fue cuestionada por Martín Vizcarra y por la defensa de Ollanta Humala, quienes advierten un trato diferenciado frente a las condiciones que tuvo el ya fallecido dictador Alberto Fujimori y apuntan a un uso político del sistema penitenciario.

Periodistas señalan que requisa de Jerí en Barbadillo es "cortina de humo".
Periodistas señalan que requisa de Jerí en Barbadillo es "cortina de humo". | Composición LR | Composición LR

La difusión de fotografías de la requisa realizada en el penal de Barbadillo el último fin de semana no pasó desapercibida. El operativo, ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, se presentó como una acción de fiscalización frente a presuntos privilegios que gozarían los expresidente que purgan prisión como Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, periodistas y abogados señalaron que se trató de una maniobra con la finalidad de desviar la atención de las recientes polémicas que rodean al presidente interino, José Jerí, como sus reuniones clandestinas con empresarios chinos y las presuntas contrataciones irregulares tras visitas nocturnas al Palacio de Gobierno por parte de señoritas.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo a la información que accedió este medio, se constató que Martín Vizcarra contaba con una radio, una refrigeradora y un ventilador; Ollanta Humala tenía un horno microondas en su habitación. En el caso de Pedro Castillo se encontró un televisor, una radio, una bicicleta para ejercicios, una refrigeradora y una cocina implementada; mientras que Alejandro Toledo se le halló cubiertos.

PUEDES VER: Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

lr.pe

Vizcarra denuncia reiteradas requisas y compara trato con dictador Fujimori

Al respecto Martín Vizcarra criticó la iniciativa y sostuvo que, en el tiempo de que Alberto Fujimori estuvo preso, nunca se registró una requisa. También denunció restricciones en su régimen de visitas en especial de sus hijas que lo llegaron a visitar. “Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. ¡La orden viene de arriba!”, dijo el expresidente.

Vizcarra cuestionó la supuesta intencionalidad detrás del operativo y desafió a José Jerí a participar personalmente en las inspecciones, al sostener que este tipo de medidas no contribuye a reducir los actos de delincuencia.

"Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino, y la mafia del congreso que lo protege", agregó.

PUEDES VER: Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

lr.pe

Defensa de Humala apunta a filtración y decisión política

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, no dudó en señalar que la requisa en Barbadillo responde a una "cortina de humo" promovida por el Gobierno de Jerí.

"Indignante y tendenciosa filtración: el sábado por la noche una revisión de celdas; el domingo a primera hora nuevamente; y, por la noche volvieron por las fotografías. Obviamente, la cortina de humo no lo decidieron los trabajadores. ¿Quien? ¿La presidenta del INPE?, ¿el ministro de Justicia? ¿El presidente Jeri? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública", escribió Pedraza.

En tanto, Edinson Huamán, el otro abogado de Humala, remitió un oficio a la presidenta del INPE, Shadia Valdez, en el que solicita información detallada sobre la toma y posterior difusión de fotografías durante las requisas realizadas en el penal de Barbadillo.

“La Constitución Política reconoce el derecho fundamental a la intimidad y el Código Civil establece que se requiere autorización expresa para el uso de la imagen”, señala el oficio, en el que además exige que el INPE precise quién autorizó la toma de fotografías, quién ordenó su entrega a la prensa y qué funcionarios participaron en ambos operativos.

larepublica.pe

PUEDES VER: Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

lr.pe

Politólogos advierten una maniobra distractiva

Consultados por La República, los especialistas Alejandro Godoy y Alejandro Mejía reforzaron la teoría de una cortina de humo.

Godoy sostiene que desde el Gobierno se busca mejorar la imagen del sistema penitenciario "Por el lado del Gobierno se busca suponer un elemento de recuperación de la confianza sobre la base de la dureza en las cárceles, elemento que le había supuestos iniciales réditos en la ciudadanía, pero que hoy es percibido como efectista (…) Anteriormente no se vieron con las condiciones carcelarias o visitas a Alberto Fujimori", explicó Godoy.

Por su parte, Mejía calificó la medida contra los expresidentes como "manotazos de ahogado": "El presidente que parece no entender que los múltiples escándalos que lo ponen en el centro de atención, han terminado por dinamitar el respaldo ciudadano que tuvo al inicio de gestión", criticó.

"!Desviar la atención intentando exponer los privilegios carcelarios de los ex-presidentes (asunto que debe investigarse), revela también la corrupción persistente en el sistema penitenciario y que su gobierno poco o nada ha hecho para tomar cartas en el asunto", añadió.

En una reciente encuesta de Imasen indica que la desaprobación a la gestión de José Jerí alcanzó el 70,4 % en enero, un aumento considerable respecto a meses anteriores, lo que alimenta la lectura de que la exposición de la requisa responde más a una maniobra de distracción sobre su gestión que a una política real de control penitenciario.

Opiniones

La periodista Rosa María Palacios ironizó sobre la cobertura mediática de la requisa y vinculó directamente el operativo con las controversias que involucran al titular del Parlamento.

“Tremenda requisa del Inpe en cárcel presidencial levantada en portada de El Comercio. Paren todo!!! Hay un ventilador!!! Un horno de microondas!! Y una radio!!! Horroroso!!!! (Las cosas que hace Jeri para que no se hable de sus juergas)”, comentó.

Notas relacionadas
RMP tras requisa en Barbadillo: “Las cosas que hace Jerí para que no se hable de su juergas”

RMP tras requisa en Barbadillo: “Las cosas que hace Jerí para que no se hable de su juergas”

LEER MÁS
Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

LEER MÁS
Gobierno de Jerí continúa sin presentar Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Gobierno de Jerí continúa sin presentar Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

LEER MÁS
RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

LEER MÁS
Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sergio Peña se hunde con el Sakaryaspor tras perder 1-0 en su debut por la segunda división de la Liga Turca

‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a 'JB Noticias' en su regreso a Panamericana TV: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Es falso que se necesiten 23.000 firmas para inscribir un partido político, como afirmó Martha Moyano

Política

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025