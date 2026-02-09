Periodistas señalan que requisa de Jerí en Barbadillo es "cortina de humo". | Composición LR | Composición LR

Periodistas señalan que requisa de Jerí en Barbadillo es "cortina de humo". | Composición LR | Composición LR

La difusión de fotografías de la requisa realizada en el penal de Barbadillo el último fin de semana no pasó desapercibida. El operativo, ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, se presentó como una acción de fiscalización frente a presuntos privilegios que gozarían los expresidente que purgan prisión como Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Sin embargo, periodistas y abogados señalaron que se trató de una maniobra con la finalidad de desviar la atención de las recientes polémicas que rodean al presidente interino, José Jerí, como sus reuniones clandestinas con empresarios chinos y las presuntas contrataciones irregulares tras visitas nocturnas al Palacio de Gobierno por parte de señoritas.

De acuerdo a la información que accedió este medio, se constató que Martín Vizcarra contaba con una radio, una refrigeradora y un ventilador; Ollanta Humala tenía un horno microondas en su habitación. En el caso de Pedro Castillo se encontró un televisor, una radio, una bicicleta para ejercicios, una refrigeradora y una cocina implementada; mientras que Alejandro Toledo se le halló cubiertos.

Vizcarra denuncia reiteradas requisas y compara trato con dictador Fujimori

Al respecto Martín Vizcarra criticó la iniciativa y sostuvo que, en el tiempo de que Alberto Fujimori estuvo preso, nunca se registró una requisa. También denunció restricciones en su régimen de visitas en especial de sus hijas que lo llegaron a visitar. “Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. ¡La orden viene de arriba!”, dijo el expresidente.

Vizcarra cuestionó la supuesta intencionalidad detrás del operativo y desafió a José Jerí a participar personalmente en las inspecciones, al sostener que este tipo de medidas no contribuye a reducir los actos de delincuencia.

"Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino, y la mafia del congreso que lo protege", agregó.

Defensa de Humala apunta a filtración y decisión política

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, no dudó en señalar que la requisa en Barbadillo responde a una "cortina de humo" promovida por el Gobierno de Jerí.

"Indignante y tendenciosa filtración: el sábado por la noche una revisión de celdas; el domingo a primera hora nuevamente; y, por la noche volvieron por las fotografías. Obviamente, la cortina de humo no lo decidieron los trabajadores. ¿Quien? ¿La presidenta del INPE?, ¿el ministro de Justicia? ¿El presidente Jeri? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública", escribió Pedraza.

En tanto, Edinson Huamán, el otro abogado de Humala, remitió un oficio a la presidenta del INPE, Shadia Valdez, en el que solicita información detallada sobre la toma y posterior difusión de fotografías durante las requisas realizadas en el penal de Barbadillo.

“La Constitución Política reconoce el derecho fundamental a la intimidad y el Código Civil establece que se requiere autorización expresa para el uso de la imagen”, señala el oficio, en el que además exige que el INPE precise quién autorizó la toma de fotografías, quién ordenó su entrega a la prensa y qué funcionarios participaron en ambos operativos.

Politólogos advierten una maniobra distractiva

Consultados por La República, los especialistas Alejandro Godoy y Alejandro Mejía reforzaron la teoría de una cortina de humo.

Godoy sostiene que desde el Gobierno se busca mejorar la imagen del sistema penitenciario "Por el lado del Gobierno se busca suponer un elemento de recuperación de la confianza sobre la base de la dureza en las cárceles, elemento que le había supuestos iniciales réditos en la ciudadanía, pero que hoy es percibido como efectista (…) Anteriormente no se vieron con las condiciones carcelarias o visitas a Alberto Fujimori", explicó Godoy.

Por su parte, Mejía calificó la medida contra los expresidentes como "manotazos de ahogado": "El presidente que parece no entender que los múltiples escándalos que lo ponen en el centro de atención, han terminado por dinamitar el respaldo ciudadano que tuvo al inicio de gestión", criticó.

"!Desviar la atención intentando exponer los privilegios carcelarios de los ex-presidentes (asunto que debe investigarse), revela también la corrupción persistente en el sistema penitenciario y que su gobierno poco o nada ha hecho para tomar cartas en el asunto", añadió.

En una reciente encuesta de Imasen indica que la desaprobación a la gestión de José Jerí alcanzó el 70,4 % en enero, un aumento considerable respecto a meses anteriores, lo que alimenta la lectura de que la exposición de la requisa responde más a una maniobra de distracción sobre su gestión que a una política real de control penitenciario.

Opiniones

La periodista Rosa María Palacios ironizó sobre la cobertura mediática de la requisa y vinculó directamente el operativo con las controversias que involucran al titular del Parlamento.

“Tremenda requisa del Inpe en cárcel presidencial levantada en portada de El Comercio. Paren todo!!! Hay un ventilador!!! Un horno de microondas!! Y una radio!!! Horroroso!!!! (Las cosas que hace Jeri para que no se hable de sus juergas)”, comentó.