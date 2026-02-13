Simulacro UNMSM 2026: conoce cuáles fueron las 5 carreras con menos postulantes en San Marcos
Aunque la convocatoria fue masiva y concentró a cientos de postulantes, hubo varias carreras que evidenciaron un bajo nivel de interés, ya que registraron menos de 15 inscritos cada una, lo que contrasta con la alta demanda que suelen tener otras especialidades.
- Multa de S/ 3.800 por botar basura: Miraflores endurece sanciones en sus nueve playas tras cierre temporal de Agua Dulce
- Pequeño Adrián lleva más de 10 meses desaparecido en Tingo María: madre exige búsqueda de autoridades
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) oficializó la lista de las cinco profesiones con menor número de jóvenes aspirantes en el reciente simulacro de admisión 2026-II, una prueba que permitió medir el nivel de preparación de los postulantes antes de la evaluación final, programada del 7 al 15 de marzo
La jornada, cargada de expectativa y espíritu competitivo, se convirtió en un anticipo del reto que deberán afrontar quienes aspiran a obtener una de las vacantes en la universidad pública más antigua del Perú.
TE RECOMENDAMOS
FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
PUEDES VER: San Marcos lanza becas para postular gratis al examen de admisión 2026-II: ¿cuáles son los requisitos y cómo puedes postular?
¿Cuáles son las carreras con menos inscritos en la UNMSM?
De acuerdo con la información de la UNMSM, conocida como la ‘Decana de América’, estas cinco carreras registraron la menor cantidad de inscritos en el simulacro de admisión 2026-II, lo que refleja una reducida demanda frente a otras profesiones tradicionalmente más solicitadas por los postulantes.
A continuación, se presenta la lista oficial de las cinco carreras con menos demanda en cuanto al número de postulantes previo al examen de admisión 2026-II:
- Geofísica, Investigación Operativa y Química con 10 postulantes.
- Computación Científica, Toxicología e Ingeniería Mecánica de Fluidos con 9 aspirantes.
- Bibliotecología y Ciencias de la Información con 8 inscritos.
- Filosofía, Lingüística e Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios con 7 candidatos.
- Danza con apenas 3 postulantes.
PUEDES VER: San Marcos lanza 3 nuevas carreras para admisión 2026-II: cuáles son, vacantes y campo laboral
¿Cuál es el cronograma del Examen de Admisión San Marcos 2026-II?
El Examen de Admisión San Marcos 2026-II se realizará en las siguientes fechas:
|Sábado 7 de marzo de 2026
|- Área D (ciencias económicas y de la gestión)
- Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales)
|Domingo 8 de marzo de 2026
|- Área B (ciencias básicas)
- Área C (ingenierías)
|Sábado 14 de marzo de 2026
|Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
|Domingo 15 de marzo de 2026
|Escuela Profesional de Medicina Humana