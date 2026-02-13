Simulacro UNMSM 2026: conoce cuáles fueron las 5 carreras con menos postulantes en San Marcos

La carrera de Danza ha sido catalogada como la carrera con menos postulantes en el examen de simulacro de la UNMSM, con apenas tres aspirantes. | Foto: composición LR/UNMSM/Canal N

La carrera de Danza ha sido catalogada como la carrera con menos postulantes en el examen de simulacro de la UNMSM, con apenas tres aspirantes. | Foto: composición LR/UNMSM/Canal N

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) oficializó la lista de las cinco profesiones con menor número de jóvenes aspirantes en el reciente simulacro de admisión 2026-II, una prueba que permitió medir el nivel de preparación de los postulantes antes de la evaluación final, programada del 7 al 15 de marzo

La jornada, cargada de expectativa y espíritu competitivo, se convirtió en un anticipo del reto que deberán afrontar quienes aspiran a obtener una de las vacantes en la universidad pública más antigua del Perú.

¿Cuáles son las carreras con menos inscritos en la UNMSM?

De acuerdo con la información de la UNMSM, conocida como la ‘Decana de América’, estas cinco carreras registraron la menor cantidad de inscritos en el simulacro de admisión 2026-II, lo que refleja una reducida demanda frente a otras profesiones tradicionalmente más solicitadas por los postulantes.

A continuación, se presenta la lista oficial de las cinco carreras con menos demanda en cuanto al número de postulantes previo al examen de admisión 2026-II:

Geofísica, Investigación Operativa y Química con 10 postulantes.

Computación Científica, Toxicología e Ingeniería Mecánica de Fluidos con 9 aspirantes.

Bibliotecología y Ciencias de la Información con 8 inscritos.

Filosofía, Lingüística e Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios con 7 candidatos.

Danza con apenas 3 postulantes.

¿Cuál es el cronograma del Examen de Admisión San Marcos 2026-II?

