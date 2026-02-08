HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Simulacro UNMSM 2026: LINK oficial para ver puntajes del examen de admisión San Marcos II

Miles de postulantes rindieron este domingo 8 de febrero la evaluación organizada por la UNMSM, una jornada que permitió a los jóvenes medir el nivel de preparación con miras al proceso oficial en marzo de 2026.

Miles de jóvenes asistieron este 8 de febrero al simulacro de examen de admisión de la UNMSM
Miles de jóvenes asistieron este 8 de febrero al simulacro de examen de admisión de la UNMSM | Andina

Desde las primeras horas del día de este 8 de febrero, el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibió a miles de jóvenes que participaron en el simulacro presencial de admisión, una actividad académica diseñada para replicar las condiciones reales del examen oficial.

El ejercicio permitió a los postulantes evaluar sus conocimientos y manejar la presión propia de una prueba masiva, así como su exigencia académica. Durante el desarrollo de la jornada, la Oficina Central de Admisión (OCA) destacó la importancia de esta instancia previa dentro del proceso formativo de los aspirantes.

Los resultados se conocerán la misma tarde del 8 de febrero, según la OCA. Foto: Andina

Resultados del simulacro de examen de admisión UNMSM 2026, según la OCA

De acuerdo con la OCA, los resultados del simulacro estarán habilitados durante la tarde del mismo día. Para acceder a la información, la universidad ha dispuesto una plataforma digital. El procedimiento contempla los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal oficial de la OCA a través del siguiente link
  • Seleccionar la opción de resultados del simulacro presencial
  • Verificar el puntaje obtenido

El puntaje alcanzado permitirá a los estudiantes contrastar su rendimiento con los cortes históricos de cada carrera, lo que brindará una referencia concreta sobre la distancia existente respecto a una vacante. Este análisis será fundamental para que identifiquen sus fortalezas y debilidades académicas y redefinan sus estrategias de estudio de cara al examen definitivo.

Cronograma del examen de admisión San Marcos 2026-II

La UNMSM confirmó que el proceso de admisión 2026-II se desarrollará en las siguientes fechas, según el área académica:

  • Sábado 7 de marzo:
    Ciencias Económicas y de la Gestión (Área D)
    Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (Área C)
  • Domingo 8 de marzo:
    Ciencias Básicas (Área B)
    Ingenierías (Área C)
    Examen especial (todas las áreas)
  • Sábado 14 de marzo:
    Ciencias de la Salud (Área A, excepto Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo:
    Escuela Profesional de Medicina Humana

Nuevas carreras y cambios académicos para 2026-II

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció la incorporación de tres nuevas carreras profesionales para el proceso de admisión 2026-II, en respuesta a las demandas tecnológicas y productivas del país. Estas son: Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Inteligencia Artificial y Licenciatura en Geofísica. La primera, a cargo de la Facultad de Ingeniería Industrial, busca responder a la demanda del sector transporte y la movilidad sostenible, con 48 vacantes y una formación orientada a infraestructura ferroviaria, tecnologías digitales e intercambios internacionales.

La carrera de Inteligencia Artificial, adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, tendrá 61 vacantes y una base interdisciplinaria alineada al Modelo Educativo 2024 y a la normativa nacional sobre el uso responsable de la IA. Por su parte, la Licenciatura en Geofísica, impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, ofrecerá 90 vacantes y estará enfocada en la gestión del riesgo de desastres, el cambio climático y el desarrollo sostenible.

